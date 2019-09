Una cebra nació con lunares en Kenia

Un estudio demostró a principios de junio de este año que las rayas de las cebras eran un mecanismo que servía para regular su temperatura corporal, en lugar de servir para deslumbrar a los insectos y protegerse de las enfermedades como se creía hasta el momento.



Una cría cebra está revolucionando la reserva Masai Mara de Kenia y las redes sociales. El animal, llamado Tira, no luce las tradicionales rayas blancas y negras sino que es de color marrón y su cuerpo está salpicado de puntos blancos, como si se tratara de lunares. El hallazgo de esta criatura, con esta particular mutación genética lo hizo el pasado sábado 14 un guía Maasai que paseaba por la reserva.Las fotos fueron publicadas por la Maasai Mara Wildlife Conservancies Association en su perfil de Facebook y no han tardado en viralizarse.Las cebras son blancas y negras y este animal es marrón con puntos blancos.Según relata en su página web Wildest Africa, no es la primera vez que se produce un caso parecido. Hace unos años, ocurrió algo similar porque la cebra tenía los colores invertidos pero conservaba las rayas. Según apuntan,A pesar de tener un aspecto diferente, la cebra no ha sido rechazada por sus padres, que la mantienen dentro de la manada.Los autores del estudio publicado en Journal of Natural History argumentaron que las rayas es la forma especial con la que las cebras sudan para hacer que su temperatura baje y las pequeñas convecciones de aire creadas entre las rayas ayudan a la evaporación, mientras que la capacidad no registrada previamente de las cebras para erigir sus franjas negras es una ayuda adicional para la pérdida de calor.El problema para Tira es que puede ser una presa de los grandes carnívoros en la sabana. Las líneas de las cebras son un "don de la naturaleza". Los animales que quieren atacarlas no pueden distinguir donde comienza y donde finaliza el cuerpo de la cebra y donde está la más pequeña y vulnerable del grupo.Al contrario de lo que pueda parecer, las últimas investigaciones científicas apuntan a que las cebras son negras, con rayas blancas. Según los científicos, durante el desarrollo embrionario el color de la piel podría ser totalmente blanco o negro, y luego desarrollarse los patrones en sus fases posteriores de crecimiento. De hecho, según los últimos estudios, los embriones van perdiendo melanina según avanza la gestación, con lo que podríamos deducir que las cebras son negras con rayas blancas.Por otro lado, varios estudios científicos han concluido que la principal función de las rayas de las cebras es la protección frente a la picadura de las moscas tse-tse y los tábanos. Unos experimentos científicos en Hungría demostraron que a estos insectos les resultaba muy difícil posarse en superficies con coloración parecidas a las de las cebras, unos animales muy susceptibles a contraer la enfermedad del sueño debido a la picadura de estos insectosOtras hipótesis sobre la funcionalidad de ese intrincado dibujo de rayas es la de provocar la llamada 'confusión visual por movimiento'. A diferencia del camuflaje, que permite al animal confundirse con el entorno, lo que crea este tipo de dibujos en el depredador es una desorientación visual sobre la dirección y velocidad de su presa, una ventaja que puede convertirse en un seguro de vida. Ojalá a Tira los lunares no les supongan ningún problema. Fuentes: La Vanguardia y National Geographic