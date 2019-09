Adjudicatarios de barrio Uocra podrían volver a realizar un acampe en reclamo por viviendas

135734

Emitieron un comunicado donde anticiparon la medida

Con sentimientos encontrados, angustia ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler y con un dejo de esperanza para que la situación pueda resolverse en breve, lamentaron tener que tomar esa decisión para visibilizar sus demandas.

Como un indicio de la importante demanda habitacional en la ciudad, atravesada además por la crisis económica, nuevamente adjudicatarios de barrio Uocra podrían realizar un acampe la semana próxima frente a un grupo de viviendas a las cuales les faltan "pequeños detalles de terminación", en protesta por las demoras para su adjudicación.



Jorge Salías, presidente de la Junta Vecinal de barrio Uocra, manifestó ayer a EL POPULAR ante la falta de certezas causada por esa tardanza que "la única respuesta que han tenido es que supuestamente el Municipio, en teoría, estaba haciendo fuerza para que se entreguen 5 casas que ya están terminadas a familias que realmente están pasando una situación complicada".



Sin embargo, pese a la premura de esas familias, "todavía no hay nada concreto, les están diciendo 'sí, se las van a entregar', sólo les dijeron que iban a llamar y que están esperando respuesta del IVT (Instituto Vivienda de los Trabajadores) o de la Provincia pero hasta ahora, en concreto, no hay nada".



El presidente de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría remarcó que "las 5 casas están habitables y son 28 los preadjudicados pero tienen que sortearlas o elegir a la gente que está en situación casi de calle, que no pueden pagar el alquiler".



Debido a la prolongada crisis, "hay familias que realmente están complicadas porque los sueldos ya casi no les alcanza para pagar el alquiler y otro problema es que ya tienen los contratos casi terminados y no les da para renovarlo porque tampoco tienen la plata".



Si bien "tienen trabajo, hay que imaginarse que una familia es la señora sola con los chicos y gana un sueldito que para mantener los chicos y pagar el alquiler no le alcanza. En otra pareja, sólo trabaja el marido pero no están llegando a cubrir los gastos del alquiler y todo lo que corresponde. Entonces están con la esperanza de que les dijo el Intendente (Ezequiel Galli) que les iban a entregar esas casas pero no se ve que le pongan las ganas o el empuje que hay que poner para que se las puedan entregar".



Para mantenerse organizados "los adjudicatarios se mantienen en contacto, están hablando, y seguramente la semana que viene, si no tienen respuesta, piensan ir a acampar porque hay familias que ya no saben qué hacer, no pueden renovar sus contratos de alquiler y la única alternativa que les queda es acampar en el barrio", advirtió el dirigente.



Ante las dilaciones reiteradas para resolver la situación, sostuvo que "lo más preocupante es la situación que están viviendo estas familias y si vienen a acampar es porque están en una posición muy complicada. Como Junta Vecinal lo que más nos preocupa es que no están teniendo una respuesta o no se los considera como corresponde".



Para tratar de obtener mayores precisiones, "los adjudicatarios se han puesto en contacto con Martín Endere (titular de la dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial) todas las semanas, están yendo 2 ó 3 veces al Municipio, están yendo a la Uocra y están llamando continuamente a la empresa Huayro, que es la constructora, y también al IVT, donde está Cristina Nieto. Comunicación tienen continuamente pero no les están dando la respuesta que necesitan para que les entreguen las viviendas".



Sin embargo, por ahora sólo reina la incertidumbre, ya que "no les dan una fecha que es lo más importante. Ellos quieren una fecha como para saber si tienen que estirar los contratos de alquiler y si será por 10 días o 1 mes, y eso les da mayor desesperación porque no tienen siquiera una fecha aproximada para la entrega".



Frente a esa demora, "tengo entendido que si la semana que viene no tienen una respuesta, las familias ya están decididas a venir a acampar", adelantó Salías.



En ese marco, días atrás los vecinos habían emitido un comunicado donde señalaron que "una vez más, los vecinos del barrio Uocra se reúnen para hacer pública la necesidad de recibir su casa. Estas casas fueron prometidas en varias ocasiones y pareciera que el reclamo en forma de acampe es la única forma de llamar la atención de quienes tienen en su poder la posibilidad de ayudar a las familias que se encuentran en plan de emergencia habitacional, habiendo casas con pequeños detalles de terminación, como es la colocación de grifería entre otros, que se logran en cuestión de horas no superando un día de trabajo".



El documento establece que "realmente es una lástima que faltando tan poco para terminar algunas casas todo esto tenga que pasar". Por eso, "los adjudicatarios solicitamos una fecha de entrega para las viviendas, recordando que hay familias con suma necesidad".