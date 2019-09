Industria periodística dual: atravesada por la libertad de expresion y al situación económica

135746

Información General

Así lo consideró Daniel Dessein, y resaltó "una situación económica que impactó con especial gravedad en la industria periodística".



La entidad representativa de los medios argentinos le pidió a los candidatos presidenciales en su Informe de Libertad de Prensa que se comprometan con los principios elementales de libertad de prensa y reconozcan el rol distintivo que tienen los medios en democracia."La labor de la prensa argentina en el pasado semestre transitó un escenario dual: la bienvenida continuidad de un marco institucional de respeto a la libertad de expresión se conjugó con una situación económica que impactó con especial gravedad en la industria periodística", señaló Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, durante la lectura del informe semestral sobre la situación del sector, en el marco de la 57ª Asamblea de Adepa, que se realiza desde ayer en la ciudad de Termas de Río Hondo.A través de su informe, Adepa realizó un pedido formal a los candidatos para la elección de octubre en referencia a los ejes planteados por la institución: "En pleno proceso electoral, invitamos a todos los candidatos a manifestarse sobre estos principios y a entablar un diálogo productivo con la industria periodística, alejado de cualquier resabio de confrontación estéril y reconociendo el rol distintivo que cada actor institucional tiene en democracia"."Esta consolidación de la libertad de prensa excede el papel de un gobierno que la puso en su agenda; también es un avance de la ciudadanía en su conjunto, pues consideró que se trata de una base institucional para resguardar sus derechos y el resto de sus libertades", expresó Dessein en otro pasaje del informe de Adepa. Y agregó: "La libertad de prensa, no obstante, siempre está amenazada".Ante representantes y directivos de medios de todo el país, Dessein expresó que "el país enfrenta en estos días, una vez más, tiempos de incertidumbre. La prensa registra las tensiones del presente y al mismo tiempo las sufre. Nuestras crisis impactan en la industria periodística con mayor velocidad e intensidad que en otros sectores. La sustentabilidad de los medios argentinos está en riesgo y esto afecta el ejercicio del oficio periodístico".Y en otro pasaje del informe, agregó, "La salud de los medios de comunicación y de la libertad de prensa es afectada, a nivel global, por cuatro factores. Además de la coyuntura económica, impactan la naturaleza y la dinámica del régimen político del país en que se desenvuelven; la transformación de sus estructuras, sus audiencias y su mercado, y los movimientos de las grandes plataformas tecnológicas. Estos dos últimos factores son mundiales y siguen siendo un enorme desafío para el sector.Según el informe de Adepa, en la Argentina, esto se ve agravado por la situación macro, particularmente desde la crisis cambiaria en 2018. "Todos los medios sufrieron una fuerte retracción publicitaria. A los diarios y las revistas se les sumó un aumento abrupto de su principal insumo, el papel, por la devaluación y el incremento de su precio internacional. A este cóctel se agregó, tras las PASO, una nueva devaluación y una aceleración del derrumbe publicitario", detalló Dessein.Para Adepa, teniendo en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri transita el último tramo del período presidencial que se inició en diciembre de 2015, con "un positivo balance en materia de libertad de prensa".Para la entidad representativa de los medios impresos y digitales de todo el país, en esta etapa se desmontaron los mecanismos de hostigamiento contra periodistas y medios que se habían instalado en la anterior gestión. Regresaron las conferencias de prensa de los funcionarios; se restauraron los flujos de información; se despartidizaron los medios públicos; se sancionó la ley de acceso a la información pública; se reguló la distribución de la pauta oficial para que dejara de ser un instrumento para premiar o castigar. Se restableció, en definitiva, una relación madura, no desprovista de sanas tensiones, entre el poder político y los medios de comunicación.En otro pasaje del informe, Adepa se centró en el episodio más preocupante del último año, dentro del terreno judicial, en referencia al procesamiento del periodista Daniel Santoro, dictado el mes pasado. "La resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no se apoya en elementos que vinculen al periodista con los delitos con los que se lo asocia", determinó Adepa. Y agregó que la decisión judicial criminaliza el oficio periodístico, y también desconoce la protección constitucional del secreto de las fuentes, plasmado en la solicitud por parte del juez de un registro de llamados telefónicos del periodista."La más incomprensible de las decisiones del juez, y sin duda la más riesgosa para la libertad de prensa, fue la solicitud de una auditoría de las notas periodísticas de Santoro por parte de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires". Adepa señaló, en su momento, que este tipo de acciones, además de chocar contra la Constitución y la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística.Otro elemento analizado por Adepa en su informe, se relacionó con la transformación de las estructuras de los medios. "La calidad periodística y los niveles de innovación de nuestras redacciones son reconocidos a nivel global. La Argentina alberga las más modernas redacciones de América latina, medios que alcanzan los mayores indicadores de audiencia de habla hispana, investigaciones y coberturas que logran los más altos estándares de la profesión".Adepa da cuenta de que el ritmo de transformación del modelo de negocio de la prensa argentina es uno de los más acelerados de la región. Suscripciones, contenidos patrocinados, comercio electrónico, eventos, nuevas y múltiples vías de ingresos que se agregan a las vertientes tradicionales. Desde las más pequeñas localidades, medios que han acompañado a sus comunidades a lo largo de décadas resisten la amenaza de la desertificación informativa y siguen apostando al periodismo. "Pero los márgenes de viabilidad en el sector se han reducido significativamente en el actual contexto", alerta Adepa."Hoy los medios actúan en un contexto de competencia asimétrica. La mayor parte de la publicidad digital, que representa la principal porción de la torta publicitaria global, es absorbida por dos empresas. Google y Facebook se nutren de contenidos periodísticos, con los que obtienen beneficios económicos directos e indirectos, sin remunerar a sus generadores". Al tiempo que en Europa se dan avances en el reconocimiento de ese derecho central para la subsistencia de la prensa, la Argentina debe seguir ese camino si pretende preservar el rol estratégico del periodismo, aseguró Dessein.