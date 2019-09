El Ejecutivo anunció la construcción de 40 viviendas con fondos municipales

135757

21.09 | Política Para 2020 en el barrio Pickelado y por primera vez en la historia de la ciudad

En conferencia de prensa el intendente municipal y funcionarios comunales presentaron el Programa Municipal de Acceso al Hábitat. Las viviendas serán de 44 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación.

Este sábado por la mañana, el intendente Ezequiel Galli presentó en conferencia de prensa el Programa Municipal de Acceso al Hábitat para los vecinos de Olavarría.

"Hemos venido trabajando, de acuerdo a la demanda habitacional que vemos en la ciudad y a un trabajo que hemos llevado adelante desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas en conjunto con la Dirección de Regularización Dominial del municipio, en un programa de viviendas para el año 2020", anunció el Intendente.





Detalló que "hemos decidido destinar fondos municipales para la construcción de 40 viviendas el año próximo. Enviaremos una ordenanza al HCD para que esto sea un programa, que sea sustentable en el tiempo, que no solo sea para el año próximo, sino que se pueda ir desarrollando con el correr de los años".

Vamos a destinar fondos muncipales, no solo para la construcción de viviendas sino para la reactivación de la economía: será por licitación, en concreto 8 licitaciones de 5 viviendas en terrenos emplazados en el Pickelado y la idea es que haya 40 adjudicatarios que entreguen un adelanto al momento del sorteo (si se hace de acuerdo a la cantidad de gente que tengamos inscripta) y se comience con la construcción de las viviendas. Una vez que se terminan, el vecino, la familia adjudicataria empezará a abonar 120 cuotas mensuales y consecutivas a partir del momento que se le entrega la llave. La idea de que sean 8 licitaciones de 5 viviendas es para generar empleo, como sabemos que se genera con la construcción, que se genere movimiento económico en los corralones de la ciudad y que se sustente en el tiempo", valoró.

Asimismo señaló que "pensamos en destinar por ordenanza los fondos para construir 40 viviendas por año: estamos hablando de un número importante que no va a solucionar la demanda a corto plazo pero que sabemos que muchas familias que van a tener la posibilidad de inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional en el que venimos trabajando y va a estar abierto a partir del 1 de noviembre".

En este sentido anticipó que "queremos tener un Registro de Demanda Habitacional para ver qué tipo de familias necesitan una vivienda, cuál es la realidad de cada una y que podamos tener datos para la hora de tomar decisiones. Es una gran noticia saber que en el año próximo en Olavarría va a haber una construcción de 40 viviendas para 40 familias que tienen que tener un ingreso de entre 2 y 5 salarios vital y móvil, una vez que tengamos en el registro a las familias que se hayan inscripto, si son mas de 40 haremos un sorteo".

"Lo bueno es saber que una familia, cuando recibe la casa, empezará a pagar - a valores de hoy - una cuota similar a un alquiler. Creemos que va a ser un plan muy exitoso porque lo trabajamos de una manera muy coherente, se estudió mucho este plan, hace mucho tiempo y creemos oportuno lanzar para que los vecinos de la ciudad puedan acceder a su vivienda propia. Esta es la clave del programa. A la familia le vamos a entregar los planos y una vez que tengan los planos en su poder, y después de los 10 años de pagar las cuotas podrán escriturar por la Ley 10830. El espíritu de este plan es este: en el transcurso de los años va a haber muchas familias pagando una cuota (similar a un alquiler) y con esos fondos se puede sustentar el programa a futuro, que pueda sustentar la realización de otros barrios. Este es un puntapié inicial para una construcción de gran cantidad de viviendas", manifestó.

Las viviendas serán de 44 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación, en terrenos de 25 x 12 del barrio Pickelado, que cuenta con cordón cuneta, conexiones de gas, agua e iluminación.

El intendente estuvo acompañado por los secretarios de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni, de Gobierno Ernesto Cladera y el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Martín Endere, quien explicó que se eligió el barrio Pickelado porque "hoy es un suelo urbanizado. Nosotros hacemos hincapié, sobretodo desde Regularización Dominial, porque es un lugar que cuenta con todos los servicios, con el correspondiente plano de subdivisión -que no es un dato menor- porque hasta ahora hemos trabajado con situaciones de barrios que no podían obtener la escritura justamente por no haberse realizado en suelo urbanizado en su momento: podemos nombrar 48 viviendas, Barrio San Martín, Evita, Amesya, Químicos de Sierras Bayas".

"Esto es una pata del Registro de Demanda Habitacional -que se pone en vigencia a partir del 1 de noviembre- lo venimos trabajando hace tiempo desde el municipio y la idea es establecer este registro para transparentar la demanda completa, no solo la de un segmento sino de los que tienen necesidad de vivienda y esto nos va a permitir diseñar políticas ajustadas a cada uno de los segmentos que requieren la vivienda. En el día a día conocemos la demanada habitacional y es importante conocer de manera fina", concluyó.