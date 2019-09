135777

21.09 | Política

Cristina Fernández consideró que el presidente Mauricio Macri no es el único responsable de la crisis económica, y pidió "que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias, entre los que mencionó a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde.

La Expresidenta formuló esas apreciaciones en La Matanza, uno de los distritos claves con vistas a las elecciones generales del 27 de octubre en las que se postula a la vicepresidencia en la que encabeza Alberto Fernández, donde encabezó una nueva presentación de Sinceramente, su autobiografía política.

"Yo estoy en La Matanza y es como si estuviera con él", dijo con la voz entrecortada Cristina Kirchner en alusión a Néstor Kirchner y tras los aplausos y cánticos de los presentes contó que allí habían inaugurado una planta de Femsa, una de las embotelladora de Coca Cola en el país que presentó un procedimiento preventivo de crisis en febrero pasado. Y dijo: "Estos fundieron Coca Cola, tenés que ser horrible para fundirla".

"Que nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", dijo CFK.

En este sentido, la exmandataria también apuntó contra Christine Lagarde: "La vi con cara de yo no fui [en una entrevista donde la consultaron sobre la situación económica argentina]. Con cara de nosotros no queríamos en realidad".

"No digo que antes no teníamos problemas. Pero los que teníamos se vieron multiplicados. El endeudamiento y el hambre sobre todo. Y me parece que no es justo", agregó.

Es la primera aparición de Cristina tras su regresó de Cuba donde visitó a su hija Florencia, internada en ese país.