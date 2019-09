Luz Azul, campeón en la cata de quesos realizada en Tandil

135831

Información General La más importante de Latinoamérica.

Hubo 254 quesos participantes y 54 empresas de distintos puntos del país. Para esta edición hubo un grupo de 30 jueces entrenados.

Con un buen marco de empresas de la provincia de Buenos Aires y distintos puntos de la Argentina, culminó este sábado la 12ª Cata de Quesos que organiza la empresa Agrilac, que se desarrolló en ámbitos del Salón del Empresariado, en la sede de la Cámara Empresaria de Tandil.

Los organizadores, indicaron que "este año hay 254 quesos participantes, un número muy superior a otros años, lo que transforma a esta edición en la más importante en Latinoamérica".

Estuvo presente Marcelo Lioi, del Ministerio de Agroindustria y coordinador de la Cata, quien explicó que para esta edición hubo un grupo de 30 jueces entrenados participando, los cuales evaluaron los quesos que se presentaron en el evento.



Este año, por los 25 años de la empresa organizadora, se entregaron premios a una Categoría Especial, para empresas que realizaron quesos de más de veinte kilos.

Los principales premios

Categoría: SUPER QUESOS DE LA 12 CATA

Tercer premio: Cooperativa Nuevo Amanecer (Queso Gouda)

Segundo premio: Universidad Nacional de Luján (Queso Gouda Pimienta)

Primer premio: Luz Azul (Fontina)



QUESO GRAN CAMPEON MICROPYME Y MEJOR QUESERO MICROPYME

PARA LA JUANITA CON SU QUESO GOUDA



QUESO GRAN CAMPEON PYME Y MEJOR QUESERO PYME

PARA LUZ AZUL CON SU QUESO PATEGRAS

María Hernández, titular de Agrilac, en el cierre del evento, señaló que "me enseñaron a trabajar con honestidad y transparencia, solo hice una buena administración, nunca pensé esto de los quesos. Eran no más de 30 cuando empezamos, hoy quedaron muchas lácteas afuera porque teníamos un cupo para los quesos, no sé cómo vamos a hacer el año que viene".

Y destacó "Emocionada, muy agradecida, para todos este encuentro es muy especial. Clientes muy grabados, como Guillermo Benac, Juan de Vega, Roberto Jorge, algunos están y otros no, Mariano Tuculet, entre otros, me dieron un empuje, una mano muy fuerte, y pudimos salir adelante".

Por último dijo "A las empresas, 25 años que tengo la representación les agradezco muchísimo. Orgullosa de las representaciones que tengo. Son pocas, pero son las mejores del país".

La premiación consiste en medalla de oro, plata y bronce, y se entregaron en numerosas categorías de quesos que oportunamente los organizadores informarán los galardonados. (www.abchoy.com.ar)