Tras nuevos robos, volvió el pedido del traslado o cierre de Cumelén

Policiales Se trata de una comunidad terapéutica con más de 30 años de trayectoria

El reclamo nace desde la Sociedad de Fomento del barrio AOMA, entidad que ya ha presentado varios petitorios para que se tomen medidas para la institución ubicada sobre la autopista Fortabat. De acuerdo a lo que se investiga, cinco jóvenes que estaban acogidos en esta lugar asaltaron el jueves pasado a una familia de Olavarría y también cometieron ilícitos en otras ciudades.

Con críticas a cómo funciona la comunidad terapéutica Cumelén, a cómo interviene el estado y el rol de los políticos y candidatos, el dirigente barrial Walter "Pano" Vega volvió a exponer el temor y preocupación que los vecinos del barrio AOMA y alrededores sienten a raíz de varios episodios delictivos que tendrían como autores a adolescentes y jóvenes que integran esta institución. Como en otras oportunidades, reiteró el pedido de que la entidad sea trasladada o cerrada, y apuntó a personas acogidas allí que cuentan con antecedentes penales.

El caso no es simple, ni tiene una única lectura. Es complejo y según entendió el Director de la comunidad terapéutica hace algún tiempo,Eduardo Vera por las mismas circunstancias "Si creen que alambrando Cumelén se soluciona este problema entonces habría que alambrar todos los barrios de la ciudad"

Ahora, el jueves pasado por la madrugada una familia de Circunvalación al 1900 fue víctima de un asalto protagonizado por cinco personas, todas ellas jóvenes, quienes se robaron su vehículo y otros elementos. Hechos que vuelven a poner en el centro de la polémica a la comunidad terapéutica y la contención de las personas allí alojadas.





La búsqueda de los delincuentes, tal como se publicó ayer en Diario EL POPULAR, culminó el viernes por la noche, cuando la banda fue interceptada en la localidad de La Reja, Partido de Moreno , distrito ubicado a casi 400 kilómetros de Olavarría.

En el recorrido los chicos de 15, 16, 17 y 18 años cometieron otros delitos



"Esto empezó hace 3 ó 4 años. Hay gente que está visto que puede llegar a cometer cualquier cosa. Acá hace 2 años aproximadamente le robaron el coche a una mujer y arriba casi la matan, ya son dos hechos de robo de coches y acá robaron en tres o cuatro casas", expresó Vega a este Diario, al dar cuenta que son varios los pedidos realizados a través de medios de comunicación y de manera directa con petitorios firmados por los vecinos del barrio en el Gobierno Municipal para encontrar una solución a la problemática que exponen.

Hay droga, chicos que caen en ella, nadie se preocupa por recuperarlos y bueno, suben las estadísticas, en otras circunstancias bajan...Pero, lo que se trata es que aquí se busca recuperarlos y no están encerrados como en una cárcel ", aclaró Eduardo Vera hace tiempo cuando esta polémica sumó otro capítulo.

"Desde la Sociedad de Fomento hemos dado nuestro punto de vista, como poner un alambre perimetral, que se use una movilidad desde dicha comunidad para llevar a los internados cuando deban hacer un trámite a la ciudad acompañados de un operador que los vigile", planteó el referente del barrio AOMA, quien expresó que tras el asalto ocurrido el pasado jueves por la madrugada, cuyos autores serían cinco personas que salieron de Cumelén ese mismo día, en el barrio se vive con mucha "preocupación".



"Yo diría de cerrarlo al lugar porque lamentablemente nadie está haciendo nada, a las pruebas me remito con todo lo sucedido en los últimos 2 años", agregó Vega, quien ya en otras oportunidades manifestó públicamente que a su entender Cumelén debe cerrarse o trasladarse a otro sector. Además, apuntó que los procedimientos que realiza la Policía bonaerense en cada oportunidad que una persona acogida en esta comunidad terapéutica sale del lugar debería llevarlo adelante personal de la institución. "Más allá de que estén judicializados y sea orden del juez, creo que la policía no tiene que salir a buscar a estos chicos, porque si en ese momento ocurre algo en un barrio el móvil no está porque lo está buscando".



El rol de la política



"Espero el Municipio tome una medida idónea porque en cualquier momento, y no magnífico la cosa, matan a alguien. Sé que no tienen que ver, que depende de Provincia, pero está en Olavarría. Es grave lo que sucedió y lo que pueda suceder sino se controla a tiempo desde el estado", expresó Vega.



Un par de años atrás, y cuando dos adolescentes que estaban en este lugar protagonizaron el asalto a una vecina del barrio AOMA, desde la Sociedad de Fomento "Carlos Von Bernard" se elevó un petitorio al Ejecutivo Municipal en el que se requería el traslado o cierre con un alambre perimetral de la institución.