Macri y Vidal concretaron primera foto juntos tras las PASO

Política

El presidente Mauricio Macri se mostró este miércoles por primera vez en un acto con la gobernadora María Eugenia Vidal tras la abultada derrota del oficialismo en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

Entre rumores de tensiones, los mandatarios concretaron hoy "la foto" que ya había sido anunciada la semana pasada. El encuentro tuvo lugar en Florencio Varela, en el marco de la inauguración del metrobús de la avenida San Martín.



Macri sorprendió al empezar su discurso con un canto para la mandataria bonaerense: "Ahora, ahora, Vidal gobernadora", aseveró el presidente, quien también dijo tener "toda la emergía para que sigamos juntos construyendo la Argentina que nos merecemos".



El mandatario destacó la obra realizada en Florencio Varela y los "17 metrobuses en todo el país", y sostuvo que antes hubo "años de abandono y de faltas de políticas públicas" que "te llevan a la resignación".



Vidal, por su parte, le agradeció a Macri "y a todo su equipo que hizo este metrobús realidad". "Lo que hicimos, lo hicimos juntos", sostuvo, en lo que se leyó como una señal de unidad del oficialismo. Y agregó, arengando a sus seguidores: "Ustedes no bajaron los brazos durante 30 años. Si ustedes no se rinden yo tampoco me rindo".



Tanto Vidal como Macri le enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas por el derrumbe registrado ayer Ezeiza por el que murió un trabajador y otros 13 resultaron heridos.



El reencuentro público se da luego las PASO de agosto. Allí, Macri perdió por 16 puntos contra Alberto Fernández (Frente de Todos) y Vidal por 18 frente al también peronista Axel Kicillof. Tras las sendas derrotas surgieron rumores de enojos entre el presidente y la gobernadora por lo que fue la estrategia electoral, específicamente por el no desdoblamiento de las elecciones. (DIB)