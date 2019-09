Alberto Nievas: "Aunque con dificultades, pero creo que se va a pagar" el bono de 5 mil pesos

135965

El titular del PIO adelantó que en su empresa lo va abonar

La corrida post Paso disparó una inflación inesperada y el Gobierno intentó compensar con varias medidas, entre otras, el pago de un bono de cinco mil pesos. La polémica continúa porque la gran mayoría de las pymes no cuentan con recursos financieros para pagarlo.

El Gobierno decretó el pago de un bono de 5.000 pesos para el sector privado y desató la polémica. Luego del acuerdo con la CGT, se decidió el pago para octubre de ese monto como una manera de compensar a los trabajadores del salto inflacionario que pegó la economía a partir de la corrida cambiaría post Paso.

Sobre los "políticos" dijo: "deberían venir a hacer un máster con nosotros, los empresarios pymes, para ver como hacemos para defendernos"

El tema puso en vilo a todos los empresarios pymes castigados duramente por la crisis económica puesto que tampoco cuentan con créditos blandos como para enfrentar tal obligación con su personal.



Según el presidente del PIO (Parque Industrial de Olavarría) Alberto Nievas, si bien advirtió que "es muy difícil opinar si los empresarios locales lo van a pagar", estimó que "aunque con dificultades se va a terminar pagando", afirmó en el programa "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



El mismo adelantó que lo va a abonar y que podría "tomarse alguna cuota", tal vez, pero que lo va a pagar. El argumento es el de siempre, "mantener el personal formado y calificado porque es el capital más importante que tiene cualquier empresa". Sin embargo señaló que "no hay créditos para financiarlo", tras lo cual destacó que "los trabajadores merecen esa ayuda extra", porque la inflación de la corrida cambiaria del lunes después de las Paso los castigó duramente.



También cargó contra los que alientan defaultear: "no se puede dejar de pagarle al FMI, los convenios se deben respetar".



Voluntad de pago



"Sí, va a haber dificultades para pagarlo", insistió Nievas, luego de lo cual cargó contra los políticos: "deberían venir a hacer un máster con nosotros, los empresarios pymes, para ver como hacemos para defendernos".



Lo calificó de "un aumento de emergencia e inesperado, pero la gente tiene muy merecido este aumento. Ahora ¿cómo hacemos para incorporar este costo en los trabajos que ya hemos presupuestado y después de haberle pasado al cliente el precio?. Estamos vendiendo financiado y estamos cobrando a los 90 días. Ahora aparece esto y pensamos que de esta manera están diezmando el capital de trabajo", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



"¿Dónde va a ir a buscar plata una pyme? ¿a las cuevas? porque los bancos dan créditos inviables. Existen hoy situaciones que son dramáticas y, como dice un amigo, la especulación financiera sigue gozando de buena salud".



La idea es la de ir pagándolo de a poco, en cuotas, "y esa sería la salida. No se puede sacar 5.000 pesos sobre un sueldo promedio de 30 mil pesos porque representaría más de un 15 por ciento. El mundo organizado mueve de a medio punto y acá de hoy para mañana mueve un 15 por ciento. Se está destruyendo las empresas y los puestos de trabajo. La situación venía complicada y ahora se recontra complicó a partir de la corrida después de las Paso, y sobre estos cinco mil pesos, habrá empresas que los pueden pagar y otras no, pero creo que a la larga se va a pagar".



Preguntado si en su empresa pagaría el bono de 5.000 pesos, Alberto Nievas respondió: "creo que nosotros lo vamos a terminar pagando aunque no sé si tomaríamos alguna cuota. Pero creo que la mayoría de las pymes lo van a pagar porque quieren mantener su recurso humano. La gente tiene voluntad de pago y, aunque con dificultades, se va a terminar pagando".