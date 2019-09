"La única experiencia laboral de Aguilera son seis años de concejal y eso no alcanza para ser Intendente"

135978

El candidato a concejal expresó que por la crisis que deja el Gobierno de Cambiemos se necesita "experiencia" para gobernar.

"Ni Federico Aguilera, ni Ezequiel Galli están en condiciones de encarar los tiempos que vienen en Olavarría", dijo este viernes el candidato a primer concejal de Consenso Federal, José González Hueso quien además afirmó que "José Eseverri es el único que está preparado y tienen las condiciones para generar los consensos necesarios para gobernar Olavarría en medio de una difícil situación económica y social".

"Ya está definido que Alberto Fernández será presidente y Axel será gobernador. Pero ninguno de ellos será Intendente de Olavarría porque estarán ocupados y preocupados en atender los problemas del país y la provincia. En Olavarría se necesita gestionar con experiencia y la única experiencia laboral de Federico Aguilera son seis años de concejal y eso no alcanza para ser Intendente", señaló González Hueso.

"Estamos convencidos que los años que vienen serán muy duros y gobernar en este contexto no es para cualquiera", dijo González Hueso.

En este punto destacó que José Eseverri, por su experiencia, es el único de los candidatos en condiciones de "generar consensos con otros sectores y armar equipos que permitan proyectar a Olavarría después de cuatro años donde no hubo proyecto de ciudad ni políticas pensadas para el largo plazo."

Sobre el espacio que lidera José Eseverri, el candidato a concejal "queremos preparar a Olavarría para el Mundo que viene y José Eseverri es el único que puede poner a la ciudad en esa discusión. En el contexto que viene, para salir de la nueva crisis, será importante generar consensos de largo plazo."

Sobre Galli y su administración dijo: "estos cuatro años han sido cuatro años perdidos, no se avanzó en ningún aspecto."

Por eso dijo que el próximo intendente, primero, deberá atender "como urgencia" la difícil situación que se vive en el Hospital y en el sistema de salud: "no hay una sola reunión con vecinos que no nos digan que no se consiguen turnos o faltan medicamentos", aseveró el candidato a concejal y adelantó: "tenemos un importante equipo de profesionales trabajando en desarrollar las políticas que serán necesarias para sentar las bases de un cambio de paradigma en el sistema de salud".