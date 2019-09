"Tenemos un trato personalizado con el cliente"

135984

Información General Día Mundial del Turismo

Ignacio Laborde, de la agencia de turismo Oracle hizo referencia a su lugar como empresa dentro del turismo olavarriense y habló de qué destino es el más elegido.

Ignacio 'Nacho' Laborde y su equipo, al frente de la empresa Oracle."Pese a la situación económica más complicada, igual se mueve el turismo. Hay cimbronazos con los cambios bruscos, pero lo que tiene el turismo es que igual está presente en forma contínua más allá de que se frene durante un tiempo hasta que la gente se reacomoda. Se acostumbra a que cambiaron las reglas de juego, obviamente, y lo que sí se perdió -quizá- fue un mercado emergente que empezaba a viajar con una financiación en cuotas fijas. Hoy es menor la cantidad de bancos que dan esos beneficios con determinadas tarjetas de crédito, por lo que se cortó la brecha de que consumía en cuotas" comenzó contando Ignacio Laborde, de la agencia de turismo Oracle.



"El trámite sigue siendo igual, con pagos de la misma manera, con financiación en cuotas, y se bancariza prácticamente todo. Pasa que antes había mayor cantidad de bancos con beneficios y así la cartera de clientes era más amplia. Ahora hay menor cantidad de bancos que se animan a financiar de dólares en pesos y en cuotas, y entonces el mercado se achicó. Igualmente, sigue habiendo mercado. El otro fue un mercado emergente que había comenzado a viajar de esa manera y ahora se retrajo" agregó, para luego responder sobre otros aspectos del turismo elegido por los olavarrienses.

¿Qué elige la gente para ir de vacaciones: Europa, Estados Unidos o en la Argentina?

Dentro de lo que es la Argentina -y no soy parámetro porque trabajo solamente cuatro destinos- yo hago Cataratas del Iguazú, Calafate, Ushuaia y el circuito del NOA, arrancando en Tucumán y terminando en Salta. Lo hago con servicios de aéreos y también terrestres. Después, Olavarría es igual que otra ciudad o provincia: hay un mix. Tengo clientes que ahora están en el Caribe, en Estados Unidos y en Europa, comoTurquía inclusive, y en Egipto también. Es muy variado en realidad. Si quieren hacer playa, se comparan precio y ven si hay all inclusive durante 7 días en el Caribe y no está lejos de Brasil, quizá va al Caribe pero la consulta fue por el mismo lado. Se pone en la balanza y piensa que si pone un 15 por ciento más va al Caribe o sino va a Brasil. En Brasil hay un destino con desayuno o media pensión que va bien, pero un all inclusive queda cerca en precio de lo que es el Caribe.

¿En Europa, cuáles son los destinos que se eligen?

Generalmente, el mix es España, Italia, Francia, alguna extensión a Inglaterra y ciudades imperiales como Praga y Budapest que son destinos repetidos. Por otro lado, este año hubo algo muy solicitado como es la costa Amalfitana, Sicilia (ambos de Italia), Grecia y Turquía, que fueron destinos que desde el año pasado tuvieron más de movimiento que en años anteriores.

¿La tecnología ayuda a estar más cerca del cliente durante el viaje?

Si, sin dudas. A nuestros pasajeros le hacemos un seguimiento, previo al viaje (check in y demás), durante el viaje (cada tres días lo llamamos o recibimos mensajes porque tenemos un celular de contacto abierto las 24 horas), le preguntamos si necesitan algo o si hay algún imprevisto, y a su arribo es muy común otro contacto. Muchos se arriman a la oficina y hasta nos traen algún presente, porque el nuestro es un trato personalizado con el cliente, porque queremos que sienta que acá tiene un back up y que estamos pendiente de su viaje.