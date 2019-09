Viajes al interior, quinceañeras a Disney y un nuevo producto

135985

Valeria Cotone, de la empresa de turismo Catemú Viajes contó qué viajes prefiere el olavarriense y cuáles son los más buscados.

Cotone contó las distintas propuestas turística.Con veinte años dentro de la empresa Catemú Viajes (propiedad de la sierrabayense Elisa Caldironi), Valeria Cotone conoce a la perfección el tema turístico. Así que fue excelente la oportunidad para hablar sobre los destinos que más trabajan con sus clientes. "Nosotros siempre tuvimos una amplia oferta. Quizá los productos que más se venden son los viajes nacionales, algunas playas de Brasil, las playas del Caribe se siguen pidiendo y mucho se piden las salidas grupales internacionales" comenzó contando.



"Las internacionales son a distintos lugares. Mucha gente, inclusive, quiere una salida grupal y sobre todo cuando es acompañada, sobre todo si es algún destino exótico y donde se habla una lengua que no sea ni latina ni inglés, por lo que piden ir a Tailandia, Turquía, China. A veces es gente qu eno ha viajado mucho y no maneja mucho el inglés. Lo que hacemos es comercializar las salidas de operadores mayoristas. Para poder ir nosotros tenemos que armar todo el grupo de Olavarría, pero a veces eso no sucede y la ventaja que tenemos es que habiendo dos pasajeros de nuestra ciudad igual se arma la salida grupal porque se suman pasajeros de otros lugares. Y van acompañados porque salen desde Ezeiza con un coordinador" explicó.

"En este aspecto, tenemos dos modalidades: con una agencia de Mar del Plata, que trabaja con gente del interior de la provincia y los clientes regresan muy conformes porque se sienten a gusto, y operadores mayoristas de Buenos Aires, Córdoba o Rosario que trabaja con clientes del resto del país", agregó Valeria.

En cuanto a los destinos más elegidos últimamente en Catemú, señaló que "estamos en un momento de transición. La gente tiene expectativas, por supuesto, pero también espera un tiempo, ya que hay cierta incertidumbre. Pero lo que es la Argentina se vende muy bien, Brasil y el Caribe también, y las grupales se están vendiendo. ¿En la Argentina?, es variado: desde Cataratas del Iguazú, el norte -que ya está terminando la temporada porque se viene el calor-, Villa Carlos Paz, Mendoza, Bariloche, Calafate y Ushuaia. Trabajamos distintas opciones como salidas en micro, en avión y también si el pasajero quiere ir en auto le reservamos el alojamiento y le armamos el itinerario con una hoja de ruta, dependiendo el destino, y combinamos dos o tres ciudades para que las visite, o vemos las excursiones por si les conviene llevarlas contratadas o las hacen en el auto. En eso los asesoramos en todo", comentó Cotone.

"También trabajamos con viajes de escuelas de Olavarría y de la zona, con quinceañeras y tenemos un producto nuevo que son los viajes educativos para adultos, con salidas a Buenos Aires para que vaya a conocer bien la ciudad. Tuvimos una salida y estuvo excelente y ya estamos preparando otra. Las quinceañeras eligen, generalmente, Disney y se juntan con chicas de todo el país. Y en cuanto a los cruceros, también son muy buscados. Mientras que en la financiación, la gente busca mucho eso y los clientes tienen la opción de hacerla en efectivo con planes de ahorro y con tarjetas de crédito", terminó diciendo Valeria Cotone.