Buscar equilibrio entre turismo emisivo y receptivo

135986

Información General Día del Turismo

Soledad Gómez Cataldi, titular de la empresa de turismo Big Apple

Soledad Gómez Cataldi, en una de las oficinas de su empresa Big Apple.En una charla que fue mucho más amplia en cuanto a brindar una visión del turismo más globalizada, con un panorama que reflejó cómo se maneja el turismo internacional pero también con el sueño de que Olavarría sea un polo turístico atractivo para los argentinos, Soledad Gómez Cataldi -titular de la empresa Big Apple-, quien tiene muchos años en el sector (antes formaba parte de la empresa familiar Olturs), brindó un detallado informe de cómo se manejan actualmente las distintas agencias.



¿Qué ha cambiado últimamente para las agencias de turismo?

Todo. En el sector, últimamente o mejor dicho en los últimos cinco años -además de la realidad que nos toca vivir, un poco la coyuntura económica- han cambiado muchas cosas. Nosotros le llamamos turismo emisivo a los pasajeros que salen al exterior y receptivo cuando recibimos turistas extranjeros, y en los últimos dos años cayó abruptamente el turismo emisivo. La gente sigue viajando, pero mucho menos. Se habla de un 50 por ciento de pérdida de ventas del sector emisivo, y subió bastante el turismo receptivo que a nivel país nos viene bien ya que son dólares que entran al país. Está bueno promover el receptivo, pero sería mejor que haya más equilibrio. Estamos acostumbrados a viajar afuera, por lo que sería bueno que eso se mantuviera en un mayor porcentaje. Y está bueno promover el receptivo con campañas afuera por ejemplo. Tuve la suerte de estar en LAFITUR, en enero pasado, en España, y cuando recorrí el pabellón de Latinoamérica me llamó la atención que la Argentina tenía uno de los stands más grandes y cuando fui a verlo no había nadie. Sólo dos operadores y tres chicas atendiendo, y eso habla un poco de nosotros que hacemos elefantes blancos o castillos en el aire. Contrataron el mejor stand, con buena estructura, pero faltaba la decisión política o estuvo mal manejado y no tuvo promoción por lo que me sentí muy triste. En cambio Perú, en un stand mucho más chico, tenía como trescientas personas mirando y observando, pidiendo material. Bolivia también. La Argentina, para traer turistas desde el exterior, debería hacer un esfuerzo más grande.

¿Olavarría tiene mucho turismo emisivo?

Sí, tiene. Pero también debo decir que a nivel local podría tener turismo receptivo, que sea un polo turístico siendo integrante del TOA (Tandil-Olavarría-Azul), que se desarrolle de una manera integral la zona y eso también es una cuestión política. Atractivos naturales turísticos tenemos y hoy en día está el turismo sustentable, por lo que intentamos reagrupar nuestro turismo grupales a turismo sustentable. Salir de la mayor concentración del turismo. Por ejemplo, en Oriente, tanto China como India vuelcan al mercado turístico internacional del 2 al 3 por ciento de sus habitantes anualmente, por lo que cada vez más chinos y más indios hacen turismo porque la economía se los permite. Pueden viajar. Eso se ve. Vas a una megalópolis como puede ser Los Angeles o París y se ven cada vez más chinos e indios, y como la demanda está acorde a una demanda de Oriente y entonces los precios tienden a subir, aunque haya una estandarización internacional. Si la demanda aumenta, aumentan también los precios. Por eso hacemos un turismo más sustentable, porque no está bueno ir a un lugar y que esté abarrotado de gente, porque viajar para sufrir no es la idea. Hay operadores que promueven esto del turismo sustentable. Por ejemplo, en un viaje a Portutal si bien conocemos Lisboa también vamos a otras ciudades como Estoril y otros pueblos chicos que son lugares más apacibles. Eso mismo, por qué no aplicarlo acá. ¿Por qué Olavarría no puede estar en el circuito de la gente que va para Mar del Plata, entonces, o que va a península Valdez?. Pero eso es parte de un plan que no se logra en uno o dos años, obviamente. Pero está bueno ir, ver, conocer, aprender qué hacen en otros países, ver cuál es la tendencia. Porque estamos globalizados y todo va a llegar. También estaría bueno, si bien evadimos a estos turistas que congestionan esos lugares, pensar en captarlos dentro del turismo receptivo. En 2007/2008 se hizo un acuerdo con China de promoción turística, pero lamentablemente fueron pocos los chinos que vinieron y fueron muchos los argentinos que fueron para allá. Llevamos cinco grupos a China a un valor irrisorio para hacer un circuito inclusive. Pero captar turistas extranjeros es parte de una decisión política.

¿En el turismo emisivo, qué destinos se eligen más?

En lo que es temporada de verano, se vende mucho Brasil y Caribe. Eso es un clásico de los argentinos. Y los olavarrienses, obvio. En temporada baja se busca Europa y Estados Unidos. También hay gente que desea esquiar en otro hemisferio ya que el turismo se ha diversificado y se ha segmentado muchísimo, cosa que antes no ocurría. También uno busca la estacionalidad, y cuando acá hace frío se busca el calor, o viceversa. Y algo bueno, que venimos pensando hace un tiempo, es el tema de las ferias mundiales como la que se hizo en París, en Londres; en 2021 se hará en Dubai y Buenos Aires será sede en 2023. Esa sería una buena oportunidad para vendernos al mundo y captar más pasajeros. No se le ha dado mucha difusión todavía, pero es una gran posibilidad, ya que es el primer país de Latinoamérica que realizará una feria mundial de turismo.