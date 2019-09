"Mejor Hogar": se sumaron tres corralones al programa de acceso a materiales de la construcción

135994

Información General

La propuesta lanzada por el Gobierno Nacional había despertado algunas criticas entre los vecinos beneficiados por el sorteo. Desde el Municipio, que funcionó como hilo conductor entre empresarios locales y el plan nacional, informaron nuevos comercios que son parte del programa.

Tras las confusiones que generó el programa nacional "Mejor Hogar", sobre todo en el plano local tras salir beneficiados vecinos olavarrienses sin contar con corralones para comprar los materiales, llegaron confirmaciones importantes.



El Programa Nacional Mejor Hogar sirve para acceder a descuentos y créditos para la conexión a la red de servicios básicos, hacer refacciones o mejoras en sus casas, para de esta manera tener una vivienda más segura y de calidad. Tiene dos años de vigencia y, básicamente, su principal fuerte son los importantes descuentos al momento de comprar materiales.



El mismo funciona por sorteo, por lo cual sólo los beneficiados por este sistema acuden a los descuentos -claro que con previa inscripción-. Y hace un tiempo vecinos olavarrienses salieron sorteados, pero luego comenzaron los problemas: no había corralones adheridos y el acceso a los descuentos se convirtió en una tarea por demás 'tediosa' -una olavarriense viajó hasta Bahía Blanca para hacer las compras-. Incluso, a este Diario llegaron varios reclamos al respecto.



En este contexto, desde el Municipio llegaron respuestas concretas. Si bien explicaron que "la gestión municipal no tiene nada que ver con el programa Mejor Hogar" -a pesar de informar del plan a través de sus medios-, fue el intermediario para convencer a empresarios locales acerca de la adhesión al plan propiamente dicho.



Se trata de una buena noticia para aquellos inscriptos al programa -los interesados también pueden hacerlo acá - y, al mismo tiempo, una condición necesaria para su adecuado funcionamiento en la ciudad. Es que, para aquellos que salieron y que saldrán sorteados, desplazarse más de 150 kilómetros -Tandil era el destino más cercano- significaba una tarea muy compleja. No sólo por los costos de traslado, sino también por las dificultades de desplazar los materiales adquiridos.



Los corralones



"El problema que se planteó, con un programa nacional en el cual no tenemos injerencia, es que no había comercio local; pero hicimos las gestiones necesarias para fortalecer el nexo empresas - Nación por el programa y así vender materiales más baratos", comentaron desde el Municipio. "Se hizo el trabajo más difícil, que fue sumar al empresario local; se hizo la gestión y el programa avanza sin depender de nosotros", agregaron.



Entonces, según confirmaron altos funcionarios de la gestión municipal, son cuatro los corralones y comercios olavarrienses adheridos al programa "Mejor Hogar".



Esto! Materiales, Materiales Rurales El Quebracho S.A., Nuevas Mueblerías S.A. y Materiales de Construcción Pérez son los cuatros comercios adheridos recientemente al plan que surgió desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y que busca "contribuir a la disminución del déficit habitacional cualitativo de las casas con menos ingresos, por medio del descuento en la compra de materiales de construcción y equipamiento para el hogar, promoviendo que las familias beneficiarias autogestionen los mejoramientos habitacionales".



Vale aclarar que del programa pueden participar todas las personas con ingresos familiares netos mensuales menores a 4 salarios mínimo, vital y móvil, lo cual equivale al monto de $50.000.



En una primera instancia, las familias seleccionadas obtuvieron un descuento del 50 por ciento sobre el valor total de la compra con un tope máximo de $20.000. La segunda convocatoria posibilitó acceder a un descuento del 75 por ciento en la compra de materiales para la construcción.