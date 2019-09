"Lo acordó Sica en una oficina con 10 personas"

136011

27.09 | Información General Federico Cuomo, integrante de la organización Pyme Riel, criticó el bono de 5.000 pesos a pagar por las pymes

El dirigente señaló que el sector "no está en condiciones de pagar ese monto a los trabajadores a fin de año". Explicó que la situación económica es "crítica" para todos los sectores, incluyendo las pymes, provocando muchos cierres.

"Es algo que se acordó con el ministro Dante Sica en una oficina con diez personas y no estaban representantes de las pymes", señaló Federico Cuomo, integrante de la organización Pyme Riel, en una postura crítica acerca de lo que se hizo oficial en las últimas horas, que se refiere al pago de un bono de 5.000 pesos por parte de las pymes a sus trabajadores, según un decreto que anunció el Gobierno Nacional.



El Boletín Oficial de ayer confirmó la noticia y es un hecho que Mauricio Macri decidió el pago de un bono de 5.000 pesos para trabajadores de las pymes. Lo dicho despertó opiniones encontradas, sobre todo en voces gremiales y sindicales, quienes anunciaron "pocas posibilidades de pago" . Mientras tanto, el Presidente les pidió un esfuerzo para garantizar el pago a todos los empleados del sector privado. "Es importante que todos hagamos nuestro aporte", señaló hace algunos días.



"Si el año pasado pagó un 40 por ciento de las pymes el bono de fin de año, este año no llegará ni al 20 por ciento"

Federico Cuomo, integrante de la organización Pyme Riel, reflexionó con este Diario sobre el tema en cuestión. Criticó la medida, habló de cierta "improvisación" por parte del Gobierno y afirmó con seguridad que el sector no está en condiciones de pagar el bono propiamente dicho.



Más allá de la intención o no de cada pyme, Cuomo explicó que la difícil situación económica golpeó a todos los actores, incluyendo su sector, causando "pocas posibilidades" de cumplir con lo que pidió el Gobierno. "Si el año pasado pagó un 40 por ciento de las pymes el bono de fin de año, este año no llegará ni al 20 por ciento", declaró el ex vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.



- ¿En qué situación están las pymes ante el pago del bono que anunció el Gobierno?



- En principio, lo que tenemos nosotros es un titular de algún medio y trascendidos, porque en el Boletín Oficial hasta el momento no está. No sabemos el alcance, pero creemos que el decreto va a decir que no es obligatorio, y eso se combina con la realidad de muchas pymes que no están en condiciones de pagar el bono. Incluso hay muchas en situación terminal, cerrados o ya cerrando. Todo quedará en un enunciado y nada más.



- ¿Cuál es su postura?



- Nosotros queremos dar el abono y necesitamos darlo, pero no podemos. El tema es medio complejo...



-¿Por qué afirma que necesitan darlo?



- No sólo tenemos contacto diario con nuestros empleados porque son parte extendida de nuestra familia, sino que sabemos que la inflación les impactó a todos. Los salarios no ayudan, por eso estaría bueno darlo, ya que 10.000 pesos en cada bolsillo de los empleados privados del país significaría un aumento del consumo interno para nuestras pymes. Pero el problema es que no estamos en condiciones de darlo.



- Entonces daría la impresión de que el anuncio no se corresponde con el contexto económico...



- El problema no es sólo la decisión, sino las políticas económicas del gobierno y sus interlocutores. Es un bono que se acordó con el ministro Dante Sica en una oficina con diez personas, y no estaban representantes de las pymes ni de otros tantos sectores. La lógica dirá que está bien, que está todo bárbaro, pero la práctica es otra cosa.

Tenemos estimado que hoy cierran 100 pymes por día.

- ¿Qué habría que hacer al respecto?



- A nosotros nos parece, concretamente, que el bono debe ser de 10.000 pesos y que todas las pequeñas empresas lo puedan tomar a cuenta del pago del IVA o de seguridad social para los próximos meses.



- ¿Qué puede pasar con este bono de 5.000 pesos?



- El año pasado se dio un bono de 5.000 pesos y lo hizo el 40 por ciento de las pymes. Ahora creemos que si lo da el 20 por ciento es mucho, porque no estamos en condiciones, es sencillo. Y no se planifica cosas con el bolsillo de gente que no está en la mesa para aportar una solución positiva para todos.



- Hay un error de planificación...



- Creemos que en el tema pymes e industria, el actual es un gobierno muy amateur. Al manos así lo demostró. Hacen anuncios y luego lo bajan. Hacen marcha y contramarcha. El ejemplo del congelamiento del combustible es reciente y perfecto a lo que estoy diciendo.



- ¿Qué daños causó en el mundo pyme todo lo que está sucediendo?



- Tenemos estimado que hoy cierran 100 pymes por día. En junio, según datos oficiales, lo hacían 43 por día. Después de la devaluación y la aceleración de la inflación, el cierre creció. Y ésta decisión del bono puede empujar a alguien más a cerrar, ya sea por no poder pagarlo o por discusiones que pueden surgir entre el generador de empleo y los empleados.



- ¿Qué le preocupa de su sector?



- Nuestra gran preocupación de acá a octubre es que no cierren más pymes, o que cierren el menor número posible. Y este bono no ayuda para nada. Las pymes están muy mal y los comercios bajaron a la mitad por las fluctuaciones de precios e incertidumbre del valor dólar. Y si no tenes precio, no se puede trabajar.





¿Qué es la Pyme Riel?



Pyme Riel es una asociación de pequeños y medianos empresarios con mirada social, que integran entre otras figuras el senador Fernando 'Pino' Solanas, Gustavo Vera y el sindicalista Héctor Daer. No es un partido, pero tiene un enfoque político y el aval del argentino más influyente del mundo: el papa Francisco. Se trata de la Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas -Riel-.



La finalidad de la red, según sus organizadores es "consolidar la guía del Papa para los dadores de trabajo -industriales, emprendedores, pymes, cooperativas y profesionales-". Los dirigentes definen a Riel como "una agrupación política no partidaria y social bajo los principios de la encíclica Laudato Si", en la que "ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos'".



"Es un espacio universal, interdisciplinario e interreligioso que buscará transmitir los valores que pregona el Papa Francisco dentro del empresariado y generar acciones en consecuencia con ello", sostienen.