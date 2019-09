Macri en marcha: "esta elección se puede dar vuelta"

136044

28.09 | Política

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy, desde el escenario montado en frente de las barrancas de Belgrano en el inicio de su gira por 30 ciudades para dar vuelta el resultado de las elecciones de agosto y asegurar el balotaje.



"Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita, me llenan en corazón. Gracias de verdad", dijo Macri y agregó: "Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de su casa a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible".

"Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron".



Desde un par de horas antes del horario previsto para la primera de las marchas del raid "Sí se puede", que llevará al presidente a 30 ciudades del país, los simpatizantes del oficialismo comenzaron a llegar a las barrancas de Belgrano, en la Ciudadde Buenos Aires, donde el mandatario lanzó su campaña de cara a las elecciones de octubre.

A través de redes sociales, bajo el hashtag #SíSePuede, los que apoyan la marcha a favor de Mauricio Macri, comenzaron a compartir fotos y videos en las inmediaciones de la renovada terminal de tren. estuvo acompañado por Miguel Pichetto, su compañero de fórmula; la diputada Elisa Carrió y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La primera funcionaria de alto rango en mostrarse entre los presentes fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que llegó una hora antes y se sacó varias fotos con los grupos de personas que llegaban desde diferentes puntos de la Ciudad y el conurbano bonaerense.