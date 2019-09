Finaliza el 2º Encuentro de Cine Latinoamericano en Olavarría

136060

El Encuentro es organizado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad y el Cepeac, con una variada programación.

Finaliza hoy la segunda edición del Encuentro de Cine Latinoamericano que desde el jueves pasado se desarrolló en nuestra ciudad con la organización de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad y el Cepeac, con una variada programación, sumamente interesante, con producciones audiovisuales locales (Cepeac -Centro de Producción Artística y Cultural- y Facso -Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN) así como la exhibición de películas, documentales y series de distintos géneros de la Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Venezuela, algunas bajo coproducción internacional.



Luego de la jornada de apertura realizada el jueves, el viernes fue un día para resaltar ya que estuvo presente nada menos que el actor José Carlos "Pepe" Soriano (quien el jueves cumplió 90 años) con su obra "El loro calabrés", un trabajo excelente con el que ha recorrido casi todo el país y que Olavarría tuvo el honor de recibirlo.



Asimismo, también en la noche del viernes se llevó a cabo también el acto de apertura oficial que comenzó con un video institucional para presentar el evento. La conducción estuvo a cargo del locutor local Cristian Di Pino que leyó una carta enviada por la directora del Teatro, Karina Ostertag, quien por razones de salud no pudo estar presente. Asimismo, habló la directora del Cepeac, Daniela Rodríguez, quien agradeció el apoyo de Karina Ostertag y la subsecretaria de Cultura Agustina Marino, además de resaltar el trabajo de los profesores (Verónica, Rocío y Lucas) y de los alumnos de la institución. También comentó que "esta es una entidad que tiene apenas tres años y se encargó de seleccionar las películas de este Encuentro Latinoamericano, por lo que los profesores y alumnos tuvieron muchísimo trabajo. Son comprometidos e innovadores, y generan una transformación con o que hacen. Estamos poniendo una semilla para que otros continúen este trabajo, y no debo olvidarme del gran apoyo que recibimos de parte de Karina y Agustina, que fue fundamental porque nos escucharon. Trabajamos para la cultura de Olavarría y dentro de ello nuestros alumnos realizarán su primera obra fílmica, ya que tenemos muchas ideas para transformar en arte".



Agustina Marino y Daniela Rodríguez le entregaron un presente -una escultura realizada por una artista local- a Pepe Soriano, quien agradeció profundamente este gesto y dejó el mensaje de defensa de la cultura y de hacer un gran país entre todos. "La Argentina no es solamente soja, sino que todos formamos parte de la cultura y esto es hermoso, porque nos permite compartir un pedazo de historia. Y si es con un vaso de vino, mejor (dijo Pepe ante el aplauso de todos) como lo hacía mi amigo Horacio Guarany. Tenemos ganas de tener un país mejor porque simplemente lo merecemos. Hagamos como en el fútbol: cada uno es hincha de River, Boca, Racing o Chacarita, pero cuando está adelante la celeste y blanca, todos somos argentinos. Entonces hagamos como en el fútbol: todos somos bien argentinos y estamos orgullosos del país que tenemos" afirmó Soriano, recibiendo el aplauso de todos mientras se retiraba del escenario saludando con la escultura, no pareciendo -en absoluto- que tiene noventa años.



Para finalizar con la actuación de la cantante local Mónica Badoglio (con sus músicos Daniel Ramos en guitarra y Roberto Roselló en batería), para hacer siete temas de música latinoamericana, junto con la profesora de baile Valeria Potes que participó haciendo danza en un par de canciones (Pasos, de Malena Muyala, y Capullito de alelí), mientras que los otros temas fueron Deja la vida volar, Lapacho, La flor de la canela y Oro y plata, con el que cerraron la excelente actuación.



En tanto que ayer se realizó la charla que brindó el cineasta y guionista argentino Pablo Reyero, después de la proyección de su película "Paso San Ignacio". Cabe aclarar que si bien el encuentro se desarrolló centralmente en la sala del Teatro Municipal, también hay actividad en el Museo Dámaso Arce con dos películas: "Arpón" y "El espanto", que se exhiben este domingo. Este es el programa del fin de semana:



Programa. Esta es la actividad a realizarse hoy, en el cierre del segundo Encuentro de Cine Latinoamericano en nuestra ciudad:



En el Teatro Municipal: a las 16: se exhibirá la película "Zama", que es coproducción entre Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda, México y Portugal (ficción / +13).



A las 18: "Hoy partido a las 3" (coproducción Argentina y Paraguay / +13). Corto: "Jornadas diversxs e iguales 2016" (FACSO).



A las 20: "Infierno grande" (Argentina / +13). Corto: "La hormiga" (CEPEAC), 3 minutos.



A las 22: "Recreo" (Argentina / +16). Corto: "El otro habitante" (CEPEAC), 7 minutos.



En el Museo Dámaso Arce, a las 16: "Arpón" (coproducción con Venezuela y España / +16).



A las 18: "El espanto" (Argentina / +13).