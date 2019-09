Perdiendo el control

136067

LIBROS

Un médico de atención primaria con un alto coeficiente intelectual y acostumbrado a mantener el control sobre las cosas que lo rodean se ve atraído por la nueva enfermera. Y eso lo confunde un poco, todavía se complica mas cuando termina vinculado a varias muertes. Ahora deberá usar toda su inteligencia para encontrar al culpable. "La ordenada vida del Dr. Alarcón" de Tadea Lizarbe

Rodrigo Fernández



[email protected]



Ya lo sabemos. Muchas veces el amor es mas una catástrofe que una bendición. Sin embargo es necesario para sentirnos vivos. Su ausencia no hace sentir y alejados de todo lo que nos rodea. El amor, quizás, sea aquello que nos conecta no solo con los otros sino también con nosotros mismos. Y cuando llega no hay razón que se resista.

La nota completa en la edición impresa de diario EL POPULAR