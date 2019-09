Ex empleados de Musimundo protestan frente al local comercial

136089

Información General

El móvil de 98 POP estuvo en el lugar y habló con una representante del CECO. Plantean que este lunes llegaría un camión a retirar la mercadería del negocio. Plantean "incertidumbre" de cuándo se cobrarán sus haberes.





Ex empleados de Musimundo

Este lunes un grupo de ex empleados de Musimundo se concentraron en el exterior del local comercial que cerró sus puertas de forma sorpresiva el martes 17 de septiembre por la tarde.

Acompañados por el Centro Empleados de Comercio, aguardaban esta mañana el camión que preveía retirase la mercadería del lugar. Sin embargo aclararon que aunque no desan "entrar en conflicto" y no sea la forma más adecuada no iban a dejar que nadie traslade nada del local de Dorrego y Vicente López.

Alicia de Oliveira, del CECO, habló con el móvil de 98 POP y explicó los momentos de incertidumbre que se viven por estas horas.

Por su parte, El Popular Medios, pudo saber que para el 8 de octubre está previsto se liquide el sueldo de septiembre y lo que corresponde de aguinaldo, mientras que antes del 10 deberían cobrarse las indemnizaciones.