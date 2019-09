"Estamos a disposición del socio para escucharlo y ser una cara visible"

136092

Información General 91º aniversario de Coopelectric

Es lo que dijo el Dr. Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración de Coopelectric.

Al cumplirse hoy los 91 años de la Cooperativa de Electricidad Limitada de Olavarría, Coopelectric, el presidente del Consejo de Administración Dr. Ignacio Aramburu habló sobre la actualidad y también sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de la institución y con los servicios que brinda, en una amplia charla en la que detalló temas que son de interés público para la comunidad olavarriense. Esto fue lo que dijo:



¿Cuáles fueron las novedades o los hechos más salientes que en el último año marcaron el camino de Coopelectric?



Hemos tratado de intentar afrontar la situación difícil que se vive este último año, estando a disposición del socio, escucharlo y ser una cara visible, teniéndose en cuenta que el servicio principal que presta la Cooperativa es de la electricidad, un producto que se comercializa y que sufrió aumentos considerables. Entonces de alguna manera, como empresa cooperativa, además de tener un rol dentro de la ciudad ya que somos locales, la gente que trabaja aquí son de Olavarría y siempre hemos destacado este logro, de ser una empresa de capital social y local. A esto lo tenemos que resaltar. Y lo que hemos tratado de hacer, como siempre, es tener esta ventana, este acercamiento que se da con el socio que no se manifiesta en otro tipo de distribuidoras como pasa en otras ciudades de la provincia o en Buenos Aires. Entendemos que este ha sido uno de los hechos sobresalientes. Y, como siempre, trabajamos en lo que es la actualización; es decir, el asesoramiento que se le brindó al Municipio en el recambio de luminarias, el tema de seguir avanzando con la energía eólica para ver si desde la Cooperativa podemos contribuir a que un parque eólico se pueda instalar en nuestro partido lo que sería muy importante para la zona, y asistir al socio en todo lo que se pueda.



También tenemos que destacar que tenemos presente lo de la energía distribuida por lo que estamos actualizados, aunque si bien no hubo novedades en materia legislativa siempre tenemos alguna preparación para el momento en que llegue este tema, que consideramos que va a llegar. Estamos observando el tema de los autos eléctricos, porque es algo que va a venir por lo que estamos actualizados y vemos qué se está haciendo en otros lugares para estar preparados cuando esos autos estén en la calle. En fin, todo lo que hace a los cambios de tecnología que hubo en las líneas ya que hoy hay medidores inteligentes, y todo lo que es informática se aplica perfectamente al servicio de distribución eléctrica y nosotros, por supuesto, estamos actualizados y nuestro cuerpo técnico -vale destacar- aunque la gente no lo vea, siempre está trabajando en esto. En un contexto difícil, intentamos resaltar los valores cooperativos y lograr que el socio se sienta realmente que tiene alguien con quien conversar, ya que se lo escucha y se consigue este diferencial por el tipo de empresa que somos.

