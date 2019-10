Robo a una familia: allanaron viviendas en Olavarría y localidades

136153

Policiales Fue el domingo en Junín al 6700

Personal de la SubDDI Olavarría en colaboración con la misma dependencia de Azul, Bolívar y Tandil y el GAD allanaron distintos puntos de la ciudad en busca del esclarecimiento del caso.



El martes y en el marco de violento robo ocurrido el domingo por la noche en una quinta ubicada en Junín al 6700 y que tuvo como víctima a la ex directora de Bromatología Mirta Alcobedo y su familia, personal de la SubDDI trabaja para esclarecer el hecho donde cuatro personas ingresaron al lugar, maniataron a los moradores, provocaron daños a la vivienda y se llevaron distintos elementos.

La instrucción de la causa está a cargo de la UFI Nº 4 de la Dra. Paula Serrano quien solicitó al Juez de Garantías Dr. Carlos Villamarín, otorgase órdenes de allanamientos para con domicilios ubicados en distintos puntos de nuestra ciudad y localidades aledañas.

Los operativos, que tuvieron resultados altamente positivos, fueron efectivizados en las primeras horas del martes por personal de la Sub DDI local, contando con colaboración de DDI Azul, Sub DDI Bolívar, Sub DDI Tandil y GAD. Alli se secuestrron numerosos elementos de interés para la causa que serán periciados y posteriormente exhibidos a los damnificados.