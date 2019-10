Las propuestas de los candidatos sobre Desarrollo Económico y Social

136177

Política #OlavarriaDebate

Aguilera, Almeida, Eseverri y Galli expusieron en dicho orden.



Federico Aguilera



En cuanto a Desarrollo Económico y Social, quien abrió el panel fue Federico Aguilera, quien apuntó principalmente sobre la "difícil situación que atraviesan las pymes". Es por eso que planteó que "tenemos que lograr que Olavarría vuelva a ser el partido y la ciudad del trabajo, debemos acompañar a las pymes locales y generar mecanismos de Compre Local. Compre Local significa que el Municipio a la hora de comprar bienes o contratar servicios tenga como prioridad empresas locales para generar mano de obra local".

El candidato por el "Frente de Todos" indicó además que promoverán el acceso al crédito en las empresas "a través de una Mesa de Diálogo del sector industrial y comercial para generar condiciones económicas para desarrollarse y crecer".

Mencionó en este punto a revalorizar el Matadero Municipal, que "generará fuentes de trabajo, dinamizará la economía y bajará el precio de la carne".

Propuso además abrir una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y, ante la "falta de obra calificada, articular casas de altos de estudios en función del sector privado", para lo que propuso crear la Bolsa de Empleo Joven.

Por otra parte mencionó que se conformará "la Mesa de Emergencia Social, que tiene que articular en cada servicio territorial y federación con referentes barriales y agentes de salud para saber qué demanda atender en cada sector". Refirió la importancia de aumentar la cuota de la tarjeta alimentaria y reforzar los merenderos comunitarios.

Expresó que crearán el Registro de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y se propondrán políticas de revinculación social y económica para estas personas.

Yessica Almeida

"Con respecto a este eje desde el FIT creemos que los engranajes que movemos a la economía somos los y las trabajadoras", y siguió en referencia al resto de los partidos "otorgan la misma responsabilidad a los empresarios y a los trabajadores".

"Desde el FIT levantamos un programa de Defensa Propia con un salario básico que sea igual a la Canasta Básica...este es el camino para reactivar la economía y el consumo" enfatizó la candidata.

"A nivel local proponemos la creación de un Matadero Municipal que reincorpore a los trabajadores que cerró", y este fue un punto en común con el candidato del Frente de Todos, Federico Aguilera. También cuestionó duramente al ex intendente y al actual por no ser órganos contralores con lo que fue el Matadero Municipal de nuestra ciudad y las condiciones que hicieron que no se desarrollara plenamente.

"No podemos dejar de señalar que tenemos que desarrollar una fuerte política del cuidado de la tierra y del medio ambiente. Proponemos la creación de una comisión de Seguridad Ambiental y un plan forestal".

Incentivó además a la "construcción de una planta municipal para reciclar residuos".



Ezequiel Galli



Quien cerró fue el actual intendente Ezequiel Galli, quien expresó que "para nosotros el desarrollo económico y social van de la mano, por eso venimos trabajando con el campo, la industria, el comercio y las facultades en Olavarría para acompañarlos en el desarrollo económico".

"Tenemos un gran desafío el año próximo que cierra el contrato de recolección de residuos. Queremos que se logre la separación de origen y recolección diferenciada", refirió sobre la gestión de residuos sólidos urbanos.

Agregó además que "tenemos un proyecto para el año próximo en el que el Municipio invertirá cerca de 80 millones de pesos para la construcción de 40 viviendas. Vamos a potenciar para que las empresas que liciten sean de Olavarría y el dinero quede en Olavarría. Es un proyecto ambicioso que puede ser el puntapié para más viviendas".

Sobre Desarrollo Social mencionó como "punto de inflexión" los NIDO de los barrios Villa Magdalena y El Progreso, con lo que "logramos la transformación de los barrios con la cultura y el deporte". Expresó que proyectan sumar NIDO en los barrios Isaura, Matadero, Cuarteles y Eucaliptus.

"En tiempo difíciles hemos tomado decisiones importantes por gestión ordenada y de transparencia en los números ayudando a los que peor lo están pasando", y detalló la ayuda brindada a familias locales. Invitó a los vecinos a visitar los jardines maternales.

