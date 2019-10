"No es indiferente para el mapa político del pos macrismo si la izquierda crece"

136189

El candidato a gobernador del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, en Olavarría. Derecho al aborto y medio ambiente, dos temas que el FIT pretende sumar a la agenda de la campaña electoral.

El candidato a gobernador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT), Cristian Castillo, volvió ayer a Olavarría en una visita que se enmarcó en la recorrida por distritos del centro bonaerense que lleva a cabo por estos días.



Brindó una conferencia de prensa en el local partidario donde lo acompañó la candidata a la intendencia, Yessica Almeida, en la que analizó el panorama electoral para su espacio a nivel nacional y provincial, la situación económica y los ejes de la campaña, dentro de los que subrayó que la Izquierda pretende incorporar el derecho al aborto y el medio ambiente.



Castillo apuntó a que la tendencia general para el FIT es que entre agosto y octubre crece el caudal de votos. En ese sentido, enumeró de dónde surgiría el aumento para el espacio en el ámbito bonaerense. "Una parte de los votos que tuvo Manuela Castañeira, el destino natural es votar al Frente de Izquierda. Una parte de quienes no votaron y votaron en blanco. Y también un sector que votó a Fernández - Fernández con la nariz tapada porque no quería ver más a Macri y ahora ya está. Pueden votar tranquilos, destaparse la nariz y decir `no tengo que votar a alguien que no me gusta mucho para que se vayan´ porque Macri y Vidal ya se fueron" indicó para señalar que con eso "puede haber un voto en crecimiento al FIT".



Consideró que con la base que obtuvieron en las PASO y esta incorporación al caudal de voto "estamos en condiciones de pelear por un segundo diputado nacional en la provincia y quizás un legislador provincial". Este año termina el mandato de la diputada nacional Natalia Fernández Seligra por la provincia de Buenos Aires, y con este panorama desde el frente se considera que la renovación está asegurada.



A su vez, Castillo planteó "tener las mejores votaciones posibles en los concejos deliberantes. Sabemos que no es fácil llegar al 8,33 que requiere el piso general y el 10% que es en el caso en esta localidad, pero lo vamos a pelear hasta último momento para tener una buena votación".

