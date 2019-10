En el hospital ahora hay una ventanilla exclusiva para afiliados de PAMI-COCEBA

136205

Información General

A nivel oficial aseguran que dicha oficina permitirá optimizar los trámites, con una "mejora sustancial en la prestación de este servicio, ya que se minimiza el tiempo de espera por parte de los afiliados". La semana pasada EL POPULAR Medios expuso una la preocupación vinculada con la demora en la atención y en ese momento el Ejecutivo admitió que analizaba habilitar una ventanilla única.

Desde el 1º de octubre funciona en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" una nueva ventanilla de informes exclusiva para asesoría y tramitaciones vinculadas a PAMI - COCEBA.



COCEBA (Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires) está integrado por Olavarría junto a los municipios de Azul, Laprida y Daireaux. Fue creado en el año 2000 y oficia como entidad gerenciadora que brinda atención médica a los jubilados y pensionados afiliados al PAMI.



La implementación de esta ventanilla exclusiva permitirá agilizar las gestiones de PAMI - COCEBA y, consecuentemente, posibilitará una mejora sustancial en la prestación de este servicio, ya que se minimiza el tiempo de espera por parte de los afiliados - adultos mayores -.



Al mismo tiempo, el hecho de delimitar la atención sólo en tramitaciones de COCEBA permite al personal administrativo asesorar de forma personalizada y ágil a cada uno de los usuarios.



La ventanilla exclusiva se encuentra ubicada junto a los Boxes 1, 2 y 3 correspondientes a turnos de PAMI - COCEBA. Funciona en el horario de 7 a 13 horas.



Allí, los afiliados podrán realizar los siguientes trámites: solicitud de turnos para todas las prestaciones médicas que se realizan en el Hospital, autorización de prestaciones y solicitud de insumos no traumatológicos.



Queja previa



La semana pasada, una lectora de EL POPULAR Medios dio cuenta de una situación ocurrida durante la mañana del 23 de septiembre. "Así está hoy lunes el Hospital (Municipal "Dr. Héctor Cura"). La mayoría gente jubilada que pasó la noche aquí para poder conseguir un turno en su mayoría para cardiología. Estuve hablando con la primera señora que estaba desde anoche a las 23.30".



La mujer consideró "una vergüenza que nuestros abuelos tengan que pasar una noche sin dormir y con frío para poder conseguir un turno. Creo que no se merecen que los traten, no se debe jugar así con la salud de nadie y menos con las de nuestros abuelos que no pueden esperar meses para ser atendidos. En esa espera se les va la vida. Creo que es hora de que se visibilice esto que está pasando".