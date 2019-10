136230

Política

Es lo que dijo la concejal oficialista Celeste Arouxet en su perfil de Facebook en clara referencia a una nota de Ernesto Cladera publicada en diario El Popular.



''Los principios no se negocian ni tienen aportes jubilatorios'' son palabras de la concejal Celeste Arouxet quien le respondió al secretario de Gobierno municipal, Ernesto Cladera, en el marco de lo sucedido en la última sesión del Concejo. El funcionario había planteado a través de EL POPULAR que "hay que ser humilde".



Los cruces en el oficialismo parecen ir en escalada. En la última sesión del Concejo Deliberante, la concejal Celeste Arouxet votó en rechazo a un pedido del Ejecutivo para tomar un crédito para la compra de camiones. Explicó la disidencia con el resto de su bloque en que no se habían respondido los pedidos de informe emitidos por la comisión de Hacienda, que ella preside.



En la edición impresa de hoy de EL POPULAR, el secretario de Gobierno municipal, Ernesto Cladera, cuestionó la actitud de la concejal. "Hay que entender que hay cosas más importantes que uno mismo. Hay que ser humilde" expresó en lo que se interpretó como una sugerencia.



Arouxet respondió en la mañana de este viernes a través de Facebook en clara referencia a dicha entrevista. En su cuenta en esa red social la concejal se manifestó en duros términos: "tristísimo" definió inicialmente sobre los conceptos de Cladera y, más adelante, agregó que "falta de humildad es no respetar a tus pares; es creerse caudillos de una política que destruyeron desde la obsecuencia y por subirse a un pony; falta de humildad es olvidarse de donde vienen".



Tanto Arouxet como Cladera tienen origen radical y desde allí se sumaron a la integración de la coalición Cambiemos, aunque reportan a distintas líneas internas de la UCR. "Los principios no se negocian ni tienen aportes jubilatorios" cerró la concejal su publicación de respuesta.