Cladera destacó la "valentía" de Galli y le envió un mensaje al radicalismo crítico y a Celeste Arouxet

136232

Información General

El histórico radical habló de las obras de cloacas, gas y agua hechas por la gestión, más las del Hospital Municipal. Además, sentenció: "Hay cosas que son más importantes que uno mismo", en referencia al préstamo para la compra de camiones rechazado por la comisión de Hacienda que preside Arouxet.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ernesto Cladera, no dudó: "La elección estará más polarizada y creo que se puede revertir el resultado" de las PASO, tras lo cual afirmó que "se puede traspolar lo que pasó en Mendoza", este domingo pasado.



Cladera confió en el olfato popular para decir al respecto que "el pueblo ve mucho más que muchos dirigentes y esa misma polarización se dio en Mendoza".



Para el funcionario radical, "Juntos para el Cambio somos los únicos que les podemos ganar al kirchnerismo". Luego destacó enfáticamente la gestión de Ezequiel Galli de quien remarcó que "hace obras enterradas en pleno año electoral como las cloacas, el agua, el gas y la planta depuradora en el Parque empresarial Los Fresnos. Ezequiel es muy valiente y es un gran intendente para Olavarría".



Sobre el voto negativo de la concejal Celeste Arouxet a los préstamos para adquirir tres camiones, Cladera respondió con una sentencia: "Hay que entender que hay cosas más importantes que uno mismo. Hay que ser humilde" le sugirió a la edil, tras lo cual sostuvo que había habido un problema con los mayores contribuyentes porque, dijo, "había unos bloques que no habían entregado los integrantes que son dos mayores contribuyentes, uno titular y otro suplente. con un servicio a su nombre".



Explicó al respecto que "en un momento se arreglaba con el servicio pero ahora que se han sacado tasas que se cobraban con la luz, ya no. Ahora los servicios no sirven más, por lo que estuvimos llamando para ordenar el listado...Sí, -añadió, tras destacara la accesibilidad de la secretaria de Hacienda, Eugenia Bessoni- ahora todo eso del préstamo se cayó...hubo un malentendido", agregó.

La nota completa en diario El Popular