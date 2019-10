Cuáles son y dónde quedan las localidades mencionadas en un spot de Alberto Fernández

136284

Política Juego de palabras e imágenes para marcar el espíritu federal del Frente

Se trata de una veloz sucesión de imágenes de diferentes localidades argentinas, cuyos nombres se integran en un discurso que busca denotar el federalismo que proclama el Frente de Todos. Aquí se ubica geográficamente cada una de las mencionadas en ese impactante spot televisivo.

Una nueva pieza comunicacional de la campaña presidencial del Frente de Todos apela a un impactante juego de palabras que le permite recorrer distintas localidades del país, incorporando imágenes de cada una de ellas.



La creación audiovisual del candidato a presidente Alberto Fernández busca así reafirmar su espíritu federal, a través de una serie de imágenes disparadas una detrás de la otra que no ocupan, en total, más de 50 segundos, y se relacionan de forma directa con el texto que se presenta como "Carta de la Argentina a los candidatos a Presidente".



Ahora bien, ¿cuáles son y dónde quedan los pueblos y ciudades allí incluidos? Para saberlo, hay que conocer el texto que acompaña esas imágenes.



"Justo antes de que se agote la plata, nos prometieron el oro y el moro. Buena vista, cascadas, manantiales, y terminó siendo agua hedionda", comienza diciendo una voz en off, y allí nomás se incluyen nueve locaciones argentinas.



Justo es la primera de ellas, y no queda claro si se refiere a San Justo, la ciudad cabecera del partido de La Matanza, ubicada a poco más de 3 kilómetros de CABA, hacia el sudoeste e integrando el conglomerado del Gran Buenos Aires; o a Justo Daract, la cuarta población en importancia de la provincia de San Luis. Aunque lo más probable es que referencie a la primera.



Agote está ubicada en el partido bonaerense de Mercedes, a 9 km de la ciudad cabecera del distrito y a menos de 2 km de Gowland; se trata de una breve localidad nacida a la vera de la estación del Ferrocarril San Martín.



Por su parte, La Plata no merece mayores presentaciones: apodada frecuentemente como "la ciudad de las diagonales", fue planificada por Dardo Rocha y construida específicamente para que sirviera como capital de la provincia después de que la ciudad de Buenos Aires fuera declarada como Distrito Federal en 1880.



Con la cuarta mención, el video se traslada a la provincia de Río Negro: allí se encuentra la ciudad de General Fernández Oro, de poco menos de 7 mil habitantes, que debe su nombre al militar argentino homónimo, quien participó de la Conquista del Desierto o Campaña Expedicionaria de 1879.



De vuelta en territorio bonaerense, hacia el sur, aparece El Moro, una localidad del partido de Lobería que debe su nombre a la estancia homónima y en la que la clausura del ferrocarril determinó el decrecimiento de su población.



Buena Vista nos traslada a la provincia de Formosa, en una pequeña localidad del Departamento Pilagás, con apenas 887 habitantes; mientras que Cascadas (o Cascada) es una localidad perteneciente al partido bonaerense de Coronel Suárez, ubicada a 52 km de la ciudad cabecera y que debe su nombre a un establecimiento agropecuario de la zona, en cuyas tierras se encontraba una cascada. Manantiales refiere al río localizado en la provincia de Catamarca, mientras que Agua Hedionda es un paraje ubicado a unos 15 kilómetros al norte de San José de las Salinas, en el norte de la provincia de Córdoba.



"El rey se transformó..."



La voz femenina en off continúa su veloz recorrida por los pueblos asegurando que "el rey se transformó en sapo, las perdices se transformaron en papagayos. No es momento de sarasa, es hora de pico y pala. Tener energía para encender la caldera en las noches frías. Y que el nono tenga el retiro deseado. Que esa unión sea federal. Y la patria pase todos los días, y no solo el 25 de mayo. Ya vi esto antes, este es un pueblo que se hace grande y saca el ingenio en la dificultad", y remata con "Verá la victoria el que le alegre la vida y le dé esperanza a mi gente".



Al mencionar al rey, se hace referencia a Paso del Rey, la ciudad bonaerense localizada en Moreno e inmortalizada por Víctor Heredia en un LP de 1976, además de en varias de las canciones que lo integran. Con poco más de 41 mil habitantes, debe su nombre a que los carros reales enviados por el virrey -pero no un soberano- solían pasar por allí.



Le siguen el Paso del Sapo, una localidad y comuna argentina del noroeste de la provincia del Chubut de apenas 472 habitantes; Las Perdices, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, a 60 Km. de Villa María; y Papagayos, en el noroeste de la provincia de San Luis.



Sarasa era una estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, en el partido bonaerense de Colón, que debe su nombre a la madre del fundador, Jorge Atucha; el pico hace referencia a General Pico, la segunda ciudad en importancia de la provincia de La Pampa, fundada por el agrimensor Eduardo de Chapeaurouge (cuyo nombre identifica a una calle tandilense), mientras que Pala Pala es, además de una danza de la zona NOA de país, la denominación de una localidad tucumana.



De allí al partido de Necochea, donde se encuentra Energía, a 49 km de la ciudad cabecera a través de la Ruta Nacional 228. Le sigue La Caldera, una breve localidad salteña ubicada a 25 km en dirección norte de "la Linda", por la RN 9. Y Frías, una localidad santiagueña que para los olavarrienses no es ajena, simplemente porque allí, cerca del límite con Catamarca, existe una planta de la empresa Loma Negra.



Nono, un nombre quechua que significa "mama", refiere a una localidad del valle de Traslasierra, a 150 km de la ciudad de Córdoba; y Retiro, al barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires caracterizado por ser un importante nodo de transporte, con tres estaciones de trenes y otra de subterráneos donde convergen varias líneas ferroviarias metropolitanas, además de la Terminal con numerosas líneas de colectivos y ómnibus de larga distancia. Deseado, claro, alude a Puerto Deseado, la ciudad y puerto pesquero por excelencia de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz.



Villa Unión está localizada al oeste de la provincia de La Rioja, en el Valle del Bermejo y a de 1255 metros de altitud sobre el nivel del mar, en tanto que Federal es una ciudad entrerriana de poco menos de 20 mil habitantes, caracterizada por ser sede del Festival Nacional del Chamamé. Más al norte, en Corrientes, se encuentra Paso de la Patria, coloquialmente conocida como El Paso, y conocida a nivel masivo por sus balnearios y la pesca del dorado. Del otro lado del país, en Mendoza, Villa 25 de Mayo se levanta como una de las principales localidades del departamento San Rafael y se define como pueblo histórico de 1805.



En la frase siguiente, Yavi trae a la escena a la comunidad aborigen afincada principalmente en la provincia de Jujuy. Por su parte, Pueblo Esther alude a una ciudad de 12 mil habitantes de la provincia de Santa Fe, caracterizada por contar, como este caso lo demuestra,con numerosas localidades con nombre de mujer. Le sigue Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego con una población estimada en 100 mil habitantes, considerada la ciudad netamente industrial más austral del país; Ingenio San Pablo, o San Pablo, una localidad de la provincia de Tucumán, que giró en torno a la actividad del ingenio homónimo hasta que este cerró en 1989; y el paraje La Dificultad, ubicado en la provincia de Chaco.



El remate llega con la mención de Colonia Victoria, una localidad de poco más de 2.600 habitantes ubicada junto a la ruta Nacional Nº 12, en la provincia de Misiones; Vista Alegre, un municipio del Alto Valle del Río Negro, en Neuquén, que reúne una población de 10 mil habitantes; y Esperanza (de nuevo nombre femenino), una ciudad santafesina considerada la primera colonia agrícola organizada del país.