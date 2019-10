¿Qué dijo y cómo vio Kicillof a Olavarría?

136321

Política ENTREVISTA al candidato a gobernador del Frente de Todos

En el marco de su visita a la ciudad, expuso propuestas y analizó la situación de la industria, la ganadería y el empleo: "la plata que no está en Olavarría, está en el sector financiero y en el sector energético".

En una campaña provincial las actividades de un candidato están casi cronometradas. Llegar, atender a la prensa, hacer un acto, mostrarse con algún sector, tomarse fotos en todo ese proceso. Cumplir con lo previsto y salir de viaje para repetirlo en la siguiente ciudad. Axel Kicillof (Frente de Todos) estuvo el viernes en Olavarría en el medio de esa carrera por la Gobernación bonaerense. A medio camino, entre Azul y nuestra ciudad, brindó una entrevista telefónica a EL POPULAR en la que dejó definiciones de su eventual gestión, si confirma el 27 de octubre lo que ya sucedió en las Primarias.



-En las PASO perdiste por un punto en Olavarría contra Vidal. ¿Qué proyección tenés en lo local para el 27?



-He visto varias encuestas. Los números mejoran positivamente para el FdT, pero la verdad es que si alguna enseñanza dejó la elección de agosto es que no se puede confiar demasiado en las encuestas. Tiendo a guiarme por la percepción que puedo tener y ahí los mismos motivos que llevaron a la derrota nacional de Macri y provincial de Vidal en las PASO se profundizaron durante este tiempo. No parece haber motivos para que el resultado cambie sustancialmente. La cuestión económica que se ha deteriorado muchísimo y a una velocidad cada vez mayor. También la respuesta errática y creo yo que temperamental que ha tenido en el terreno de la comunicación electoral el Presidente. Nosotros por nuestra parte seguimos con una campaña muy similar a la que veníamos haciendo.

-En la campaña de 2017 dijiste que para la economía de Olavarría 2016 había sido "feroz". ¿Cómo la encontrás ahora?



-Hay caídas del 30% de actividad industrial, 25% comercial, 24% agricultura, 21% minería. La política económica de tarifas en dólares, energía cara, salarios bajos, tasas de interés elevadas, afecta a todas las actividades de Olavarría. Es por eso que todos los sectores productivos se encuentran en emergencia. Así por ejemplo, la última información que recibí con la caída de ganancias de Loma Negra en el balance 2018, con los problemas laborales. Si no me acuerdo mal, a mediados de este año me comentaron algo que me impresionó mucho: que había un kiosko que imprimía CV gratis para ayudar a personas sin trabajo. La información es que 2019 hubo una caída más grave.

-¿Qué queda y cómo del sector energético? ¿Habrá más subas tarifarias?



-La Provincia tiene atribuciones sobre los cuadros tarifarios pero parte importante es el costo de la energía. Tuve acceso a los contratos que firmó la Gobernadora con las distribuidoras provinciales. En Olavarría hay una cooperativa y es de la zona tarifaria de EDEA. Mirando los balances, si uno toma solo 2018 las ganancias fueron 7 mil millones de pesos. O sea, la plata que no está en Olavarría, está en el sector financiero, una parte, y en el sector energético. Hay que revisar eso y también mirar las tarifas, pero tienen que ser razonables. Si los comercios están en dificultades en Olavarría y tienen que cerrar porque no pueden pagar la luz, pero esas empresas tienen ganancias multimillonarias, algo está mal. Pero claro, si los que están en la tarea de regular las tarifas energéticas son los que antes eran ejecutivos de las empresas, no se puede esperar demasiado. Eso es lo que ha hecho Macri y ha calcado Vidal.

-¿Algo más que quieras agregar?



-Olavarría es muy importante. Vengo charlando mucho con Federico (Aguilera), nuestro candidato, sobre la necesidad de relanzar un proyecto productivo para Olavarría. Estoy absolutamente de acuerdo con los planteos que me ha hecho Federico y espero que se produzca un cambio en el gobierno nacional y provincial, y que Olavarría sea partícipe de esa mejora. Primero resolver la emergencia y después dar un espaldarazo para la industria. Si hay un intendente del FdT va a ser -entiendo yo no por una cuestión de discriminar, que no lo vamos a hacer como sí lo ha hecho Vidal-, sino por compartir la misma prioridad. Creo que va a ser más eficiente, más efectivo y más rápido el efecto que pueden tener políticas de crecimiento y desarrollo en Olavarría con un Intendente del FdT.

