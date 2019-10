Juan Mujica, candidato por el oficialismo

136342

07.10 | Política #OlavarriaElige

A través de las distintas plataformas de El Popular, desde este lunes y hasta el jueves 24 de octubre, referentes de todos los espacios estarán presentes en los cuatro medios periodísticos.





Juan Mujica en Mejor de mañana en 98 POP

Desde este lunes y hasta el jueves 24 de octubre, El Popular Medios, dispone de espacios exclusivos para referentes de los distintos espacios político-partidarios que buscarán el mejor resultado que permita gpbernar la ciudad luego de las elecciones generales del 27 de octubre.

Inicialmente, los candidatos a primer concejal estarán esta semana en los distintos formatos periodísticos que conforman el multimedios: radio FM 98 POP, Canal Local, diario El Popular y www.elpopular.com.ar.

La entrevista de este lunes 7 de octubre fue en Mejor de mañana con el candidato a concejal de Juntos por el Cambio y actual Subsecretario de Administración del Municipio, Juan Mujica.



El cronograma continúa el martes con Mercedes Landívar del Frente de Todos; el miércoles será el turno de José González Hueso de Consenso Federal y el jueves 10 de octubre, Carlos Gil del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad.

Desde el martes, en Canal Local cada candidato a intendente tendrá un espacio grabado de cuatro minutos y entrevistas individuales para explicar a la comunidad cada una de las propuestas de gestión de gobierno.

"A nivel local Ezequiel (Galli) ha demostrado capacidad de gestión muy importante, evolucionado muchísimo en estos cuatro años. Todo lo que se prometió se cumplió o se esta terminando de cumplir. No es nada mentira, no es que se anuncia algo y después no se hace. La transparencia por sobre todo: desde los funcionarios que deben presentar su Declaración Jurada hasta toda la información que está en la página de Gobierno Abierto", dijo Mujica en un extracto de la charla.



Es un gobierno que gobierna para el vecino, que no dejó de estar lejos de los barrios, las localidades y del centro. La prioridad fue trabajar sobre los barrios así es que se llegó del otro lado de la ruta, el barrio Isaura, Eucaliptus que eran barrios totalmente olvidados para Olavarría y hoy las mejoras que tuvieron esos barrios fueron impresionantes", aclaró. Escuchá el audio completo de la entrevista.