Advierten sobre nuevos aumentos de precios en la canasta básica

Información General Las subas causan desorientación e incertidumbre entre los comerciantes

A los anuncios de incrementos del 10 por ciento en el precio de la yerba, del 7 por ciento en los cigarrillos y del 4 por ciento en las prepagas, desde la semana pasada se apuntan subas de hasta el 20 por ciento en lácteos y del 27 por ciento en gaseosas.

Pese a la relativa estabilidad cambiaria experimentada durante las últimas semanas, el mes de octubre llegó con nuevos aumentos que podrían impactar en los índices inflacionarios. A los incrementos previstos para la yerba, del 10 por ciento; de las prepagas -que volverán a aumentar en noviembre-, del 4 por ciento; y de los cigarrillos -que oscila entre un 4 y un 7 por ciento-, se sumaron nuevos ajustes en distintos productos alimenticios, lo cual prefigura un panorama de incertidumbre para los comerciantes durante los próximos meses.



Desde ese punto de vista, distintos referentes del comercio mayorista señalaron ayer que "estamos desorientados, no se sabe si los porcentajes de aumentos son verdaderos y por qué aumentan; sinceramente no lo sabemos", lamentaron mientras apuntaron subas de hasta el 20 por ciento en lácteos y sus derivados, y de hasta el 27 por ciento en todas las líneas de bebidas de la gaseosa más vendida en el país.



En ese sentido, destacaron que las complicaciones no se detienen en esa circunstancia sino que, aún peor, "uno de los temas es que las cosas aumentan pero no hay listas de precios", cuestionaron. Al respecto, uno de los rumores más empleados por los repartidores para justificar los aumentos es el posible congelamiento de precios que podría sobrevenir luego de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.



Al respecto, cabe acotar que Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, anticipó durante la jornada de ayer que si accediera a la Presidencia de la Nación "lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica".



A partir de este mes, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus valores en un 4 por ciento, el cuarto incremento mensual consecutivo desde julio y en noviembre volverá a subir la cuota. En los últimos cuatro años los aumentos superaron el 280 por ciento.



Durante 2019 "ya se otorgaron 6 aumentos: del 7,5 por ciento desde el 1 de mayo, más 3 aumentos acumulativos de 17,5 por ciento por julio, agosto y septiembre y ahora 4 por ciento en octubre y 4 por ciento en noviembre. En total las cuotas incrementaron un 36,6 por ciento".



Por otra parte, desde el martes 1 de octubre la tabacalera Massalin Particulares anunció "el sexto aumento de 2019 para los precios de sus cigarrillos en Argentina entre 4 y 7 por ciento". De esa forma, las marquillas cuestan "entre 4 y 10 pesos más por atado según marca y cantidad, en promedio un 7 por ciento de aumento". Asimismo, ayer lunes la empresa British American Tobacco, con menor injerencia en el mercado, también ajustó sus valores en esos niveles.



Por último, desde este mes el precio de la yerba mate aumentó un 10 por ciento y registra un incremento del 253 por ciento desde agosto de 2016. Esos datos fueron dados a conocer por Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), desde donde se precisó que "la yerba mate superó un 94,4 por ciento la inflación del periodo mencionado anteriormente, en relación a los datos del INDEC sobre el aumento de costo de vida del 158,6 por ciento en el mismo período".