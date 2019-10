Talleres Protegidos: "Todo va a salir cuando podamos cerrar el tema por obras sociales"

136431

Información General Un espacio culminado y aún no habitado por trámites burocráticos

El edificio ya se encuentra habilitado. Tiene la aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia y fue entregado el documento antisiniestral a Bomberos.

Ahora resta que las obras sociales que poseen los futuros internados allí, firmen los convenios con la institución para respaldar el costo de cada uno. Desde Talleres Protegidos esperan que el Municipio intervenga para acelerar el trámite y que por fin puedan utilizar el Hogar.

Cuando pensábamos que ya para mediados de este año que el Dormis de Talleres Protegidos (en Ituzaingó Sur) iba a estar habitado por las personas con discapacidad que integran la institución, nos encontramos con que aún siguen a la espera. En este momento, el mayor problema que mantienen es con las obras sociales. El móvil de Mejor de Mañana (lunes a viernes de 9 a 12 por 98 Pop) se acercó a dialigar con Alberto Muia, presidente de la Comisión de la entidad, y explicó que "el Decreto de habilitación está, la llave la tenemos, hace dos años que está el edificio ahí y tuvo un circuito burocrático" que hizo que "los tiempos hayan avanzado y estamos en tramo final". Lo que ahora están llevando adelante es una negociación con las obras sociales de los futuros internados allí. Cabe recordar que el acto de inauguración se realizó en octubre de 2017 y desde entonces, no se ha podido utilizar.



Después de la llegada de funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia hace aproximadamente dos meses, se firmó el Decreto de Habilitación que determina que se encuentra en condiciones. Al mismo tiempo, el documento final antisiniestral ya fue concluído por Bomberos de Azul.



Lo único que resta es que las obras sociales aporten el valor que tendrá el servicio para cada persona con discapacidad que viva allí. Alberto Muia explicó que "esto se mueve por sistema de obras sociales, cada persona que va al Hogar genera un pago mediante su obra social, algunos son de Pami, Ioma, y ProFe (Incluir Salud). Hubo que hacer convenios con cada una para poder poner en marcha esto", manifestó. Lo que enfatizó es que lo más complicado se está dando con Inluir Salud, ex ProFe, "porque no tiene muy bien aceitado el sistema en este momento". Acceden a ella las personas que cobran Pensión No Contributiva, graciables o por discapacidad que no poseen una obra social. De este modo cuentan con una cobertura médica que les otorga el Gobierno Nacional que incluye todos los servicios detallados en el Plan Médico Obligatorio entre otras prestaciones y medicamentos.



Al tratarse del último trámite que deben resolver para poder utilizar el espacio, solicitaron a funcionarios que intervengan para garantizarlo, "hubo una conversación en algún momento con el Municipio para ver si ellos pueden hacer la gestión ante ProFe para aclerar pagos. Estamos en eso", manifestó Muia.



Desde el Municipio confirmaron a El Popular que están "acompañando las gestiones de Talleres Protegidos con las obras sociales" y que "para comenzar a funcionar tienen que tener los convenios firmados" con ellas. De otro modo, tendrían que pagar por el servicio los usuarios de modo particular.



Mientras tanto, ultiman detalles



Hasta que lo bucrocrático se resuelva terminan de completar el cuerpo de profesionales que los acompañará en el funcionamiento del Dormis. "Estamos entrevistando a futura gente que nos acompañe, orientadores, personal de limpieza, de cocina, entre otros", explicó Muia al mismo tiempo que aclaró que esperan que se concrete la beca que paga el Estado por cada paciente y que esperan poder tener hasta los detalles "porque vamos a armar una familia allá y tenemos que tener todo como corresponde, desde el más mínimo al más importante y debe ser sustentable". Además, volvió a recordar que es un edificio "modelo" y que va a ser uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires".



Y finalizó asegurando que "fuimos muy serios desde el arranque, y lo que arranca bien, sigue bien". Y hasta que lo de las obras sociales se resuelva, Muia dijo que como equipo institucional, "vamos camionando, no paramos un minuto".