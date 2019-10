Plogging serrano

136459

Un grupo de vecinos de Sierras Bayas se reunieron para limpiar un sector de la localidad mientras realizaban una caminata.



Los sierrabayenses son vecinos muy activos, de eso no caben dudas. Rocio Pantaleo es Ingeniera Química y concretó, el 21 de septiembre, una idea que tenía en mente desde hacía mucho tiempo: salir a caminar y limpiar los residuos en los espacios públicos. Lo que se denomina "plogging".



"Me di cuenta que no necesitaba nada más que difundirlo", contó Rocio y fue así como habló con Guillermo Rikal, delegado de la localidad y acordaron que le dejaría el camión con el que cuenta la dependencia para arrojar la basura allí. "La idea para la próxima vez es que a medida que vayamos juntando lo pueda ir separando porque tenemos contenedores para reciclarlo", explicó.



La actividad consistió en caminar o correr y recolectar basura, "la primera que hicimos fue en Parque de las Vías porque es impresionante la cantidad de basura que hay, es increíble".



La próxima jornada la proyectan para el tercer sábado de octubre en la que seguramente se sumará más gente. En la primera, "yo había mandado solo mensajes por Whatsapp y se sumó gente que ni había hablado conmigo, vinieron madres con nenes y fue muy lindo verlos de 7 u 8 años porque concientiza bastante a los chicos", manifestó.



A futuro, la idea de Rocio "es formar un grupo grande con ganas de hacer cosas por el medioambiente y que el plogging sea una de las actividades" y tiene la idea de que "se plante un árbol por cada niño que nace, quiero hacer eso".



Para finalizar, dijo que hay muchos lugares contaminados a los que "no le damos importancia, estamos acostumbrados a verlos así pero esto va a ayudar a concientizar a la población y a los nenes más". Y seguramente esta será la primera actividad de muchas otras que se vengan para el pueblo pensando en que esté más apto y sano para las próximas generaciones.