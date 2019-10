"El gasto público se desbordó y presiona al sector privado"

136468

Información General Roberto Cachanosky dará una charla de economía en la Sociedad Rural

El licenciado y reconocido analista económico expondrá hoy en la previa a la Expo 2019. "Vivimos en una permanente decadencia económica que se traduce en aumento de la pobreza y desocupación", señaló.

Si bien el inicio formal de la Expo 2019 será mañana en la Sociedad Rural de Olavarría, este jueves a la noche habrá una actividad enmarcada en la previa de la misma: llegará el licenciado Roberto Cachanosky, un reconocido analista económico que brindará una charla en el salón de fiestas del predio rural a partir de las 21.



El periodista llegará a Olavarría para exponer a capacidad completa, con una exposición denominada "Desafíos económicos de la Argentina para volver a la senda del crecimiento". Según anunciaron los organizadores de la misma, las tarjetas se vendieron en su mayor parte y la charla -que será con cena- tendrá una buena presencia de público -se estima alrededor de 130 personas-.



La actividad será organizada por la Cámara Empresaria, Sociedad Rural y el Municipio, y se programó en el marco de la Expo 2019 que tendrá lugar en La Rural durante cuatro jornadas con amplia programación. La previa se dará hoy con la llegada de Roberto Cachanosky.



El economista hará eje en el alto gasto público, aspecto por el cual se generó una variedad de problemas en la economía argentina, sobre todo en el plano privado de la misma. "Los temas de la charla tendrán que ver con los problemas estructurales de la economía argentina, además de las coyunturas y de lo que puede pasar con el dólar", señaló en el inicio. "Vivimos en una permanente decadencia económica que se traduce en aumento de la pobreza y desocupación, entre otros puntos negativos", agregó.



La cuestión será analizar "cuáles son los problemas económicos institucionales que impiden el crecimiento argentino, fundamentalmente todas las dificultades que están ligadas al alto nivel del gasto público". "Voy a mostrar muchos datos que sirven como prueba para confirmar que el gasto público se desbordó y presiona al sector privado", explicó.



El gasto público, un gran problema



El economista Roberto Cachanosky dejó en claro que la principal dificultad de la economía argentina es el amplio gasto público. "La forma de financiar el gasto público, cuando es muy alto como sucede en este país, supone la presencia de impuestos altos, endeudamientos altos, inflación alta porque financias el gasto con emisión monetaria, y altas tasas de interés porque el Estado se endeuda en el mercado interno", explicó.



"Todo lo dicho anteriormente repercute fuertemente en el sector privado, porque destruye los puestos de trabajo y no permite inversión", sostuvo Roberto Cachanosky, periodista que en varios medios nacionales demostró una postura critica con los gastos generados por las Cámaras de Senadores y Diputados.



Lo que dejó en claro el economista es que su exposición irá más allá de una gestión particular o de un proceso político particular. "Tomaré una línea histórica muy larga para demostrar todo lo que generó un alto nivel de gasto público, no me voy a centrar en una gestión particular", afirmó. "Esta línea evidenciará como ese nivel llevó a deficits fiscales gigantescos, lo que generó que se confisquen los ahorros, que se destruya la moneda y que se fortalezca la presión impositiva, entre otras consecuencias", subrayó.



Sin embargo, el analista económico dejó en claro que "el nivel del gasto público llegó a su nivel récord en la actualidad y hay necesidad de bajarlo". "Si bien apareció en varios momentos de la historia argentina como lo dije anteriormente, ahora llegó al punto más alto y eso generó un sinfín de complicaciones", señaló. Además, el gasto público "no es sólo un factor que se considera a nivel nacional, sino que hay que analizar lo que sucede a nivel provincial y municipal".



En el cierre, Roberto Cachanosky reflexionó sobre un debate complementario que genera el tema en cuestión. "El gasto público creció, ahora la pregunta es por qué creció tanto, y eso te lleva a otro debate que se refiere a las reglas de juego que están presentes en la sociedad, obligándonos a hablar de comportamientos", concluyó.



La Expo



La Expo 2019 dará inicio formalmente mañana en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría, con charlas y conferencias sobre tucura, habilitación de la muestra al público y visita de delegaciones escolares.



En cuanto a las charlas, las mismas serán organizadas en conjunto entre el Ministerio de Agroindustria bonaerense y el Municipio de Olavarría y buscarán difundir las iniciativas que se implementan desde el Estado para combatir las tucuras en forma efectiva. Serán brindadas por profesionales especializados en la temática en el Auditorio Luciano Fortabat.



A partir de las 9 está previsto el recibimiento con "palabras de autoridades" y desde las 9.30 el Dr. Carlos Lange versará sobre "Importancia del agente biológico Paranosema locustae para el control a largo plazo de tucuras: base conceptual, expectativas y pautas de uso".



A partir de las 10.30, la bióloga María Laura De Wysiecki lo hará sobre "Monitoreo de tucuras: herramienta clave en la implementación del control biológico"; y a las 11.30 el Ing. Agr. José Roan se referirá al "Programa 'Desarrollo del Controlador Biológico en la Provincia de Buenos Aires'. Inversión. Situación actual. Proyección futura".



Además, a las 12.15 el ing. Agr. Luis María Herrera expondrá sobre "Trabajo conjunto con Organismos Nacionales, Municipales, Organizaciones locales y entidades agropecuarias. Compromiso de las Comisiones de Lucha locales en la estrategia de control"; y a las 12.40, la Comisión de Lucha explicará la experiencia de Olavarría.