El hombre que ya superó los 1.800 remates

Información General Sergio Vazzano, con pás de 35 años en la profesión y la cara visible de las ventas de los sábados

Sergio Vazzano, reconocido martillero olavarriense, ha encarado una nueva faceta ya que desde hace poco menos de un año se encuentra como presidente del Centro de Martilleros de Olavarría. "Hacemos reuniones permanentemente y ahora me tocó a mí estar al frente, pero este es un grupo muy lindo. Inclusive, la gente que estaba antes en la comisión sigue en el grupo, y ahora era hora de hacer un cambio, me ofrecieron, me gusta y me considero un hacedor de cosas. Lo bueno es que el grupo sea grande, que esté comunicado, hay colegas nuevos que se incorporaron y se insertaron, así que vamos haciendo ciertas actividades afines a la profesión, reuniones informativas, se hace saber toda la información que nos llega del Colegio de Azul. Cuanto más nos conocemos es mejor para tomar decisiones y hacer consultas, ya que a veces hay dudas para hacer una tasación o algún problema de la profesión, y como este es un buen grupo de trabajo y de comunicación todo se hace más fácil" comenzó contando Sergio, quien hace ya 35 años que es martillero.



¿Si las cosas fueron cambiando en los últimos años?, "claro que sí", dijo Sergio. Para agregar que "justamente hablábamos esta semana con un colega que cuando comenzamos decíamos que en esa camada, de martilleros más grandes, sólo éramos dos o tres los que arrancamos en aquellos años. Pasó un tiempo bastante prudencial y no hubo tantas incorporaciones, pero desde hace diez años realmente aparecieron muchos jóvenes y fundamentalmente mujeres. Es que las chicas no aparecían tanto en esta profesión, pero felizmente ahora se sumaron, se animaron y están laburando muy bien, lo cual es importantísimo. Los comienzos son difíciles para todos, aunque lo mío es diferente a lo de otros colegas porque yo hago remates de muebles y útiles todos los sábados, cuesta insertarse en el mercado hasta que te conocen y se hace la clientela. Pero ahora lo nuestro, lo que hago yo, es un clásico".



Respecto de la sede del Centro de Martilleros de Olavarría (ubicada en 9 de Julio entre Del Valle y Vélez Sarsfield), Vazzano comentó que "es una propiedad que pertenece al Colegio de Martilleros con sede en Azul; nosotros la tenemos en comodato. Está bien. Apenas fue adquirida alguien la prendió fuego y tuvimos que rehacerla totalmente nueva. SE renovaron las instalaciones, se usa para reuniones y también para remates judiciales ya que tiene un muy buen salón con capacidad para 60 personas sentadas aproximadamente. Y tiene todo lo necesario para reuniones y charlas, así como talleres de tasaciones que se están realizando últimamente. Es decir, tenemos actividad".



En cuanto a la cantidad de inmobiliarias que hay en nuestra ciudad, Sergio señaló que "en la última lista que enviaron desde el Colegio de Azul tenemos en Olavarría un total de 98 inmobiliarias, entre colegas matriculados y autorizados para ejercer la profesión. Justamente en estos días se están sumando colegas nuevos que ya dieron los exámenes, así que están esperando que el Colegio les dé el alta", para resaltar que "este jueves haremos el festejo por el Día del Martillero. Haremos una reunión cena, un poco distinta a lo que se hacía anteriormente ya que antes el grupo era más reducido y nos juntábamos a cenar solamente, pero agregamos otras cosas esta vez ya que le dimos paso a la gente más joven que está haciendo una linda movida para la celebración de nuestro día. Logramos juntar cincuenta personas, que no es poco, y también vendrán las autoridades del Colegio de Azul, mientras que el viernes se hace una reunión en Tandil a nivel Colegio ya que va a reinaugurar sus instalaciones el Centro tandilense. Y el 18 se hará una charla en Azul y se entregarán distinciones a aquellos martilleros que ya cumplieron más de treinta años de actividad", explicó Sergio Vazzano.



Por último, se refirió a la situación actual respecto de los remates y dijo que "cuando hay problemas a nivel economía en la sociedad, lo nuestro marca cierto parámetro de lo que consume la gente que se vuelca a consumir artículos usados. Yo tengo la satisfacción de tener 35 años de profesión y llevar ya 1.800 remates, todos los sábados, así que ya conozco bien a los clientes. Los artículos usados, que están muy buenos, tienen una diferencia muy grande con lo nuevo, y todos los días llega al negocio a averiguar precios inclusive de gente que nunca vendió o compró usados, pero se están haciendo precios buenos y salen ganando el comprador y el vendedor, que se desprende de artículos que ya no usa. Por eso tienen éxito los remates de los sábados".