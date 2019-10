Vidal: "En un nuevo mandato el foco será el empleo"

136596

Política

En la previa a su elección más difícil, con todos los pronósticos en contra, la gobernadora María Eugenia Vidal analizó las razones de la derrota en las PASO y se mostró optimista porque aseguró que el Gobierno "escuchó" el voto. Además, destacó las obras y la "lucha contra las mafias" en su gestión, pero aseguró que si gana pondrá el foco en la producción y el empleo.

- Siendo una de las políticas con mejor imagen, ¿por qué perdió las PASO por 18 puntos?

- Creo que en ese voto de las PASO, así como hubo 3,5 millones de bonaerenses que dijeron "fuerza, te acompañamos", hubo otros que dijeron "esperaba más, no es suficiente". Y ese voto tiene que ver con las dificultades para llegar a fin de mes, con la pérdida de trabajo o el miedo a perder el trabajo y es un voto que hay que escuchar, entender y responder.

- ¿La perjudicó la performance de Macri o también hubo un voto castigo a su gestión?

- Creo que Mauricio y yo como cualquier intendente tenemos roles distintos. Aun cuando tengas un gobierno al que le reconozcas haber peleado contra la mafia, y todas las obras que se hicieron, eso no alcanza si te cuesta llegar a fin de mes.

- ¿Qué acciones hubieran hecho falta para llegar mejor a las PASO?

- Más que mirar para atrás me parece importante las que ya pusimos en marcha. Desde la devolución de Ganancias, la baja del IVA en los alimentos esenciales, las medidas que nosotros tomamos en relación a los docentes para que esta semana estén cobrando con adelanto la cláusula gatillo, la suspensión de los embargos en ARBA, la baja de Ingresos Brutos, todas esas son medidas que tienen que ver con escuchar el voto.

- No hay registros de que se haya revertido una diferencia tan amplia. ¿Todavía cree que puede ganar?

- Nosotros perdimos en las PASO de 2015 por 10 puntos, perdimos en las PASO de 2017, y yo siento que sí, que esta elección se puede dar vuelta porque hay muchos argentinos que votaron otras opciones por este enojo que sentían. Les estamos volviendo a dar la opción de no volver al pasado o votar opciones a las que no votaron tan convencidos sino por descarte.

- ¿Qué opina de los intendentes que promueven cortes de boleta?

- Esta elección, tanto a nivel local como provincial se gana o se pierde por un voto, no hay segunda vuelta. Con lo cual no me parece mal que un candidato a intendente ponga en discusión lo local, así como en mi caso quiero poner en discusión lo provincial. Nunca creí en las estrategias de corte de boleta, yo no subestimo a los bonaerenses y creo que adentro del cuarto oscuro eligen cómo votar.

- ¿Qué haría distinto si gana las elecciones de octubre?

- La misma energía que puse a pelear contra las mafias o hacer obras la pondría en generar trabajo. Estoy trabajando en un gran programa de empleo para 100 mil jóvenes. También, en el desarrollo con universidades públicas de seis polos productivos vinculados a la petroquímica, a la pesca y al software. En un nuevo mandato el foco será la producción y el empleo.

- ¿Qué provincia imagina si gana Kicillof?

- Eso se lo tiene que contar Kicillof. No escuché muchas propuestas concretas ni en materia de seguridad, ni en materia de obras, de salud y educación.

- Dijo que si pierde va a seguir haciendo política en la provincia. ¿Se imagina como jefa de la oposición?

- Los liderazgos no los define uno, los define la gente. El 27 de octubre los bonaerenses van a elegir si quieren que siga siendo su gobernadora. Pero yo ya elegí mi vocación, que es de servicio y donde uno puede ayudar más a otro es haciendo buena política. Y si hay un territorio que necesita buena política es la provincia de Buenos Aires.

- ¿Cree que en la provincia la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada aún en el caso de perder?

- Eso lo vamos a decidir después de la elección, pero creo que nos ha dado un buen resultado trabajar de esta manera.

- En caso de una derrota, ¿puede emerger en el PRO un nuevo polo de poder comandado por Horacio Rodríguez Larreta?

- Yo no especulo. Hoy toda mi energía, mi compromiso y mi trabajo está puesta en dar vuelta esta elección. Si los bonaerenses no me eligen, a partir del 11 de diciembre se abrirá una etapa de diálogo y de discusión interna para ver cómo tenemos que seguir.

"La deuda está en las obras"

- Se ha polemizado mucho en torno a la deuda que contrajo su administración, ¿cree que habrá que reperfilar también en Provincia?

- Los niveles de deuda son similares que los del final del mandato de Scioli: la diferencia es que la deuda de la gestión anterior no la vimos en ningún lado. La deuda de nuestra gestión está en las obras y se puede ver. Son obras concretas, y ninguno de los intendentes del Frente de Todos puso en discusión la deuda al momento de recibir los fondos, ni tampoco se puso en discusión en la Legislatura, porque la deuda sí o sí requería el aval del Frente de Todos.

- En el peronismo dicen temer una situación similar a la que dejó Scioli respecto del pago del medio aguinaldo...

- Estamos trabajando para que en el mes de diciembre los sueldos y salarios puedan pagarse.

- ¿Cómo va a actuar su Gobierno respecto del reclamo por la baja del IVA y Ganancias?

- El Gobierno nacional pidió una aclaración, y en función de la aclaración que haga la Corte nosotros vamos a pedirle a la Nación que nos dé los mismos beneficios que al resto de las provincias. Y si no lo logramos con el diálogo iremos por la vía judicial.

- ¿Y la actualización del Fondo del Conurbano?

- Es un reclamo que tenemos planteado también al Gobierno nacional y sino está la vía judicial.

- ¿Considera la obra pública su mayor logro de gestión?

- No, yo siento que hemos hecho muchas cosas. Sin dudas creo que las obras son muy importantes. Pero además yo creo que fue un antes y un después en la provincia la pelea contra las mafias de verdad. Y eso tampoco es debatible.

- ¿Cuál es su legado para el interior?

- Hemos trabajado mucho juntos, y esa sensación que el interior tuvo durante mucho tiempo de sentirse abandonado, de sentir que las políticas eran solo para el Conurbano, este Gobierno logró empezar a revertirlas. Con el campo hemos hecho un trabajo muy importante, cumpliendo mucho de nuestros compromisos. Bajamos el impuesto de Ingresos Brutos y lo queremos llevar a 0; el Inmobiliario Rural fue exactamente igual a la inflación; trabajamos para que su producción saliera mejor por las rutas: estamos haciendo rutas como nunca antes.

El frente judicial

- El peronismo rechaza en el Senado los nombramientos judiciales que usted impulsa. ¿Está dispuesta a renegociar?

- Los pliegos que están pendientes en la Legislatura fueron enviados antes de la elección. El Gobernador elige entre una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. Todos los pasos institucionales se siguieron, con lo cual no me corresponde opinar sobre cuándo y cómo hay que aprobarlos.

- ¿Conte Grand debe seguir en su cargo o si gana Kicillof podría impulsar su salida como hizo usted con María del Carmen Falbo?

- El cargo de Procurador se remueve con causal mediante Jury, y no me corresponde a mí opinar, pero no encuentro ninguna causal para removerlo.

- ¿Por qué en la provincia no se avanzó en causas por corrupción política en la misma medida que en Nación?

- En eso tiene que dar explicaciones la Justicia. Nosotros hicimos todas las denuncias cuando llegamos al Gobierno, en el caso de IOMA, de Desarrollo Social, del ministerio de Trabajo, de ABSA, en Loterías.

- ¿Qué opina de la liberación de dirigentes K?

- Me parece que está muy exagerada esta discusión sobre estas liberaciones porque lo que importa en el proceso judicial es el juicio oral, que es el que determina la culpabilidad o inocencia de alguien. Porque si no estamos discutiendo edades, prisiones preventivas arbitrarias o no, nulidades, y en realidad lo que importa es el juicio oral.

La polémica por el narcotráfico

- Polemizó con Kicillof por el narcotráfico: ¿cómo cree que operan los narcos en contextos de pobreza?

- Hay una relación, pero no es una relación de salida laboral, sino de sometimiento. El narcotráfico somete y pone de rehenes a los que menos tienen, a los que no tienen trabajo. Son víctimas del narcotráfico, no trabajan de narcotraficantes.

Con lo cual sí ahí tenemos una diferencia profunda y me parece muy estigmatizante de quienes hoy tiene una situación de pobreza o no tienen trabajo pensar que por eso van a terminar vendiendo droga.

Fuente: DIB