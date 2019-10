Recurren a la Justicia para anular habilitación de depósito de agroquímicos

136629

Información General Barrio Paulownia

Con ese objetivo realizaron una presentación ante el Juzgado Nº 1 Contencioso Administrativo en la ciudad de Azul. Sostienen que de acuerdo con leyes provinciales debería funcionar "a una distancia mínima de 1.200 metros del área definida como urbana o complementaria".

Luego de un impasse de aproximadamente un mes, los vecinos de barrio Paulownia anunciaron el viernes último que iniciaron acciones legales ante su presunción de la supuesta inexistencia de un estudio de impacto ambiental para avalar la declaración de ese sector de la ciudad a mediados de septiembre pasado como "zona mixta", donde conviven -entre otras instalaciones- con un depósito de agroquímicos. Sostienen que de acuerdo con las leyes provinciales debería funcionar "a una distancia mínima de 1.200 metros del área definida como urbana o complementaria".



De esa manera, los vecinos persisten en su rechazo a la decisión oficial y por estos días presentaron un pedido de nulidad de la habilitación a dicho depósito ante el Juzgado Nº 1 Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Azul, a cargo de Pablo Quaranta. Cabe recordar que durante el mes de julio ya habían avanzado en el mismo sentido con otra presentación ante la Justicia porque "con una ordenanza sin convalidar aún no se pueden instalar empresas".



En esta oportunidad, invocan una cuestión de salud ante el potencial peligro acarreado debido a la proximidad del depósito de fitosanitarios con las viviendas y, con los ecos aún latentes de la reciente explosión en una fábrica de agroquímicos en la localidad de Mercedes, sostienen que se encuentran "en máxima alerta".



En ese sentido, mediante un comunicado deslizaron que por estos días desde el Municipio se habría rectificado la habilitación al depósito aludido de "grado 4" a "grado 3" sin que aparentemente se haya modificado "en nada la actividad que desempeña ni el contenido de los productos que manipula y comercializa". El texto fue titulado "El gobierno municipal no cuida nuestra vida" y acto seguido anticipan que en "barrio Paulownia las denuncias y la lucha contra la radicación de empresas continúan después del veto del intendente Galli".



Reflexiones



Desde ese punto de vista, señalan que "una explosión en una fábrica de agroquímicos ocurrida días atrás en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ha puesto a los vecinos del barrio Paulownia, nuevamente en máxima alerta. Justamente, porque mientras los estudiosos y defensores del medio ambiente muestran la negligencia y los encubrimientos que se produjeron tras el hecho que dejó el saldo de un muerto e innumerable cantidad de personas afectadas por las emanaciones tóxicas, la Secretaría de Gobierno del Municipio de Olavarría cambia la categoría de la autorización de la empresa de agroquímicos 'Rindes y Cultivos SA', para que pueda seguir funcionando en el corazón del barrio".



Así, apuntan que "existen dos hechos sobre los que es necesario tomar conciencia. Por un lado, el terrible suceso de la ciudad de Mercedes acontecido el pasado 27 de setiembre y sobre el que se pueden consultar datos más exhaustivos en la página web https://zero-biocidas.blogspot.com".



En síntesis, "este hecho lamentable nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos, pero principalmente sobre el valor de la vida -no sólo de la vida humana- y la valoración que de ella hacen los gobernantes y funcionarios que certifican con su firma decisiones que están reñidas con el sentido común y con la ética".



En el citado caso, "observando el desastre ambiental producido y los riesgos que conlleva el tratamiento y manipulación de estos productos, no podemos menos que preguntarnos ¿en qué lugar del planeta pensarán, los gobernantes, ver crecer a sus hijos protegidos de los riesgos a los que exponen al resto de la ciudadanía?".



De ese modo, "en la nota que citamos, la especialista hace muchas preguntas inquietantes, algunas de las cuales venimos haciendo desde hace rato al actual gobierno municipal de Cambiemos, encabezado por Ezequiel Galli: ¿Se hicieron estudios ambientales antes de definir la Ordenanza 4074/17 -y ratificarla con su veto, dos años después en agosto de 2019-, sin profundizar en los riesgos que sobre la vida de la población del barrio Paulownia tiene la norma? Si así fue, ¿quién descartó el impacto que sobre la salud tiene tal decisión? ¿Se han realizado análisis a los pobladores para saber si existen emanaciones o derrames producidos en el depósito de agroquímicos ubicado en la avenida Pellegrini al 5400?".



Preguntas



Entre los cuestionamientos a esa decisión, se preguntan además si "¿están en conocimiento el resto de los vecinos de Olavarría de que el citado inmueble no puede funcionar donde está ubicado porque las leyes provinciales vigentes establecen una distancia mínima de 1.200 metros del área definida como urbana o complementaria, y la empresa en cuestión no cumple este requisito?".



Por otro lado, "de modo concomitante con la terrible situación de Mercedes, el gobierno municipal a través de la funcionaria Adriana E. Cruz, directora de Habilitaciones, rectifica la habilitación 'grado 4' con que comenzó a funcionar la empresa mencionada, bajándola a la categoría 'grado 3'. Pero sin que se modifique en nada la actividad que desempeña ni el contenido de los productos que manipula y comercializa. Cabe señalar, claro está, que la categoría 'grado 3' permite su funcionamiento: entonces, con el cambio de 'sólo un numerito' se resuelve el problema de la empresa".



Con ese argumento, finalizan el texto con la reiteración de sus dudas acerca de "la salud y la vida de los vecinos. Pareciera que de eso este gobierno no se ocupa... Entonces, cuando el campo de la política no nos cobija, no nos incluye, no nos cuida, no nos queda otro camino que la Justicia", justifican su decisión.