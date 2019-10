Cerró el Encuentro feminista más masivo de la historia

136630

Información General San Luis será la sede 2020

San Luis se impuso en la votación para ser la sede el próximo año frente a otras propuestas entre las que figuraron la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Santiago del Estero y Tucumán.

El 34º Encuentro Nacional de Mujeres, el más masivo de la historia, cerró este lunes en el Estadio Único de La Plata, donde se leyeron las conclusiones de los talleres y se votó por San Luis como sede para el año próximo.

Del encuentro participaron distintas organizaciones de Olavarría que estuvieron varias semanas realizando actividades en el marco de estas actividades históricas.



No obstante, y pese al pedido enfático de la mayoría de las presentes, la Comisión Organizadora no confirmó el cambio de nombre por uno que incluya a los Pueblos Originarios y a las disidencias sexuales, lo que constituyó el debate central de la cumbre de este año en la capital bonaerense.



Las puertas del Estadio se abrieron pasadas las 10 horas y la marea feminista volvió a copar el espacio. Hasta allí habían llegado ayer entre 200.000 y 400.000 mujeres ?aún no hay número oficial- tras caminar unos seis kilómetros, en lo que fue la movilización más masiva de la historia de los Encuentros.



Cabe señalar que el acto de apertura, que también estaba previsto en el Estadio, fue suspendido a raíz de una intensa tormenta ?llovieron unos 250 milímetros- que amenazó con opacar el cronograma del sábado. En tanto, el buen clima permitió disfrutar al máximo de las actividades y talleres desplegados por los distintos puntos de La Plata el domingo, que colapsaron aulas y pasillos de las facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



"Plurinacional y con las disidencias", fue el cántico que más se escuchó entre las presentes en el cierre, con el fin volver a poner el cambio de nombre en el centro de la escena. Sin embargo, y pese a que muchos de los talleres se expresaron a favor entre sus conclusiones, la conducción oficial del Encuentro no dio lugar a la votación, que iba a decidirse por "aplausómetro".



"El feminismo no es uno solo, no es hegemónico, no es sólo de las mujeres blancas de las clases medias", sostuvo Zulema Enriquez, de la Campaña Somos Plurinacional al subir al escenario junto a Claudia Vásquez Haro, quien pidió por un "feminismo más amplio y popular".



Es que el cambio de nombre por Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries, había dividido incluso la organización en la previa de la cumbre. En ese marco, muchas mujeres y disidencias sexuales se encolumnaron detrás de la Campaña Somos Plurinacional, que reclama una denominación más inclusiva que amplíe la representación.



Entre las principales conclusiones de los talleres hubo un renovado pedido por el aborto legal, seguro y gratuito; y se reclamó además por la Emergencia en Violencia de Género, contra los femicidios, travesticidios y crímenes de odio; cupo laboral trans y Educación Sexual Integral en todas las escuelas. (DIB)