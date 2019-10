Se analizará el surgimiento del Programa de Licencias de Conducir para Adultos Mayores

136665

El trabajo busca resolver las necesidades de una franja etaria que sufre problemas para realizar el trámite. Una atención especializada y diferenciada conforman el espíritu del proyecto.

Hace tiempo que las personas mayores de 65 años denuncian complicaciones para renovar su licencia de conducir. Y si bien un proyecto del concejal Juan Sánchez marcó el inicio, desde el bloque de Victoria De Bellis se elaboró otro que tiene como eje la atención especializada y diferencial a dicha franja etaria a través de la creación del Programa de Licencias de Conducir para Adultos Mayores.



Como lo marca la ley, los adultos mayores de 65 años cuentan con otra frecuencia para renovar su licencia de conducir. Pero más allá de esto, las denuncias que llegaron a la redacción de EL POPULAR tuvieron que ver con las exigencias propias de los exámenes teóricos - prácticos, como así también quejas de un trato "poco feliz" por parte del personal.



Las críticas dichas anteriormente causaron su impacto en el seno político local y, desde ese momento, llegaron respuestas. Primero fue Juan Sánchez, concejal del interbloque Frente de Todos, quien elaboró un proyecto que buscó primero cambiar el valor de la renovación de la licencia de conducir para mayores de 65 años y segundo modificar el procedimiento del examen teórico - práctico.



Victoria De Bellis, edil de Cuidemos Olavarría, tomó dicho proyecto y lo actualizó, agregando puntos que se corresponden con la actual legislación provincial de tránsito. El eje del proyecto impone la creación del Programa de Licencias de Conducir para Adultos Mayores, con el cual se pretende lograr una atención personalizada y diferenciada a las personas mayores de 65 años.



El programa mencionado anteriormente implica una atención exclusiva netamente administrativa y desde el inicio del trámite, buscando facilidades en este sentido. "Que no tengan dos horas de espera luego de sacar el turno, por ejemplo", comentó la concejal.



También se contempla la obligatoriedad del dictado de un curso de seguridad vial, el cual contenga los protocolos de evaluación teórico - práctico de acuerdo a la legislación vigente; y que los asistentes del curso tengan la posibilidad de afrontar un sistema de evaluación -en el mismo curso- para, en caso de aprobación, lograr el certificado.



"El espíritu del proyecto es atender a ese grupo etario y responder a sus necesidades", afirmó Victoria De Bellis. "Son políticas públicas que deben sostenerse en el tiempo sino no sirve; las personas mencionadas conforman un grupo que adquirió derechos y el Estado tiene la obligación de atenderlo de forma diferenciada", agregó.



Fundamentación



Victoria De Bellis, edil de Cuidemos Olavarría, fundamentó el proyecto que será analizado próximamente en relación con la renovación de licencias de conducir para personas mayores de 65 años. "El análisis no fue sólo económico porque la tasa municipal no es lo que mayormente encarece el trámite, sino otros impuestos de nación y provincia. Queremos un cambio verdadero que responda a las necesidades de los adultos mayores", señaló en el comienzo.



"Decidimos mirar el tipo de procedimiento que se ejerce para otorgar la renovación anual y hacer un análisis más profundo", agregó la concejal. En este sentido, lo planteado va "en consonancia con la Convención de la Ancianidad y se tomó en cuenta el protocolo del ministerio provincial, el cual determina pautas para otorgar las licencias de conducir".



Entonces, se propuso la creación del Programa de Licencias de Conducir para Adultos Mayores, el cual no contempla licencias profesionales y que está dirigido a aquellos que renuevan con una frecuencia diferente que el resto. "Busca una atención exclusiva y diferenciada para el procedimiento del otorgamiento de la licencia", afirmó.



La atención exclusiva se tendrá en cuenta desde el inicio del trámite. "La dependencia a cargo del otorgamiento de licencias deberá tener una oficina que responda sólo a adultos mayores y también habrá un curso especial para ellos, es decir, una especial atención y un especial procedimiento, desde la revisión médica hasta los exámenes", declaró Victoria De Bellis. Además, dicha atención contempla también la presencia de "gente especializada para atender a este grupo etario".



"El programa pretende también que el curso que se dicta responda al protocolo especifico teórico - práctico conforme a la legislación vigente y que los asistentes puedan rendir el examen ahí mismo", informó. Incluso, el protocolo actual califica las preguntas "en leves y graves", por lo que "no cualquier incumplimiento en el examen implica la desaprobación", convirtiendo a la legislación provincial en algo "más justo".



Todo lo dicho surgió por un análisis realizado desde el sector político en cuestión. "Se detectó un estrés importante entre los adultos mayores, provocado por los exámenes teórico - práctico y desde ahí se buscó una solución", aclaró la edil.



En el cierre, Victoria De Bellis, concejal del bloque Cuidemos Olavarría, explicó que está citado el titular local de Licencias de Conducir, David Lloves, para así dar a conocer el proyecto y conocer su opinión al respecto.