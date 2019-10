Detuvieron a los vecinos de la nena de Punta Indio: confesaron haberla retenido

136667

Policiales

La pareja de vecinos de la nena que estuvo desaparecida seis días en la localidad bonaerense de Punta Indio quedó detenida esta mañana por "sustracción de menor agravada" y, tras quedar a disposición de la Justicia, ambos se quebraron y confesaron haberla retenido.

Se trata Verónica Agüero y Eric Emanuel Rivarola, quienes viven a unos 50 metros de la vivienda que la nena ocupaba con su madre Magdalena. En ese predio apareció esta madrugada la niña de 10 años que buscaban fuerzas policiales y civiles desde el miércoles pasado.



Agüero había brindado durante estos días testimonio a los medios sobre el supuesto maltrato que sufría la menor por parte de su madre, a quien había denunciado. "No quería vivir acá y fue como si la arrastraran, tenía miedo. Decía estar aterrorizada de su mamá", había dicho sobre el malestar de la nena en su casa. "Ella estaba decidida a irse".



En tanto, los investigadores apuntaron a la mujer tras detectar inconsistencias y contradicciones en su testimonio. El propio intendente de Punta Indio, Hernán Yzurieta, dijo que "había algo que no cerraba en el relato de la mujer" y señaló que esa familia, por Agüero y su marido, "no es representativa del pueblo".



Asimismo, el jefe comunal advirtió que si bien había varias líneas de investigación, desde el Municipio insistieron en poner foco a la mujer. "Llevó a los medios a atacar a la madre, que tendrá sus problemas, pero no es del todo cierto lo que decía", añadió. Y sostuvo que la mujer es una "psicópata".



De acuerdo con lo trascendido, Agüero y Rivarola, que ya estaban apuntados por el fiscal Juan Menucci se "quebraron" y admitieron que fueron ellos quienes llevaron a la chiquita hasta una casa abandonada a 6 kilómetros del balneario El Pericón, de la localidad de Punta Indio.



Según los vecinos ahora detenidos, la víctima apareció este martes por la mañana en el patio de su casa "mojada y con frío". Ellos fueron quienes se presentaron en el destacamento policial para informar el hallazgo. "Cuando volvimos de la fiscalía escuchamos que los perros ladraban. Fuimos hasta el fondo del terreno donde está abandonado un viejo Ford Fairlane y vemos que estaba la puerta abierta. Ahí estaba ella, mojada y embarrada", contaron.



No obstante, volvieron a incurrir en contradicciones, mientras que un testigo aseguró que este martes a la 1 de la madrugada escuchó que un vehículo se detuvo frente a la casa. Se sospecha que podrían haber traído a la menor.



La pareja llegó a este paraje de Punta Indio, conocido como balneario El Pericón, en abril de este año. Ocuparon (los vecinos dicen que usurparon) una finca y se instalaron ahí. Al principio eran tres, junto a otra persona al que llamaban "Juan". Ese hombre se fue a los dos meses.



Entablaron relación con Magdalena y su hija. En julio Agüero la acompañó a denunciar a su madre por "abandono" y porque supuestamente la maltrataba. En algunas declaraciones periodísticas previas a su detención incluso habló de abusos. Eso derivó en que la Justicia le cediera la tenencia a su abuela materna, quien vive en City Bell. Allí estuvo hasta hace 15 días.



Cabe señalar que la gobernadora María Eugenia Vidal pidió "revaluar" el caso de la nena y se preguntó "si la Justicia tomó bien la decisión de otorgarle la tenencia a su mamá en lugar de su abuela".



Después de las primeras revisiones médicas, los especialistas señalaron que la nena no tenía signos de haber estado a la intemperie, aunque sí sufría un cuadro de deshidratación. Un perito psicólogo del Ministerio de Seguridad describió que la nena "se encuentra manipulada por Victoria desde antigua data. Ella se niega a hablar con su madre". (DIB)