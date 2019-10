Sigue el horario reducido, para la empresa "la quita de 2 horas genera pérdidas"

136686

Información General Estacionamiento medido

"Lo que nosotros pretendíamos ganar lo estamos perdiendo por estas dos horas menos de estacionamiento medido", confió a EL POPULAR el gerente de la empresa que maneja el nuevo sistema.

Desde hace seis meses que rige un horario reducido en el Estacionamiento Medido, luego de haber sido consensuado por la empresa y el municipio a pedido de los comerciantes de nuestra ciudad. El recorte había sido planteado mientras durara el invierno, pero aún desde la Comuna no se baraja la posibilidad de volverlo a extender.



La postura por parte de la empresa hace eje en una pérdida de ganancias debido a esa reducción horaria que llevó a que en la zona 1 se modificara el funcionamiento del estacionamiento medido pasando a ser de 9 a 18 y no hasta las 20 como se estipuló en el contrato.



"Lo que nosotros pretendíamos ganar, básicamente lo estamos perdiendo con la quita de las dos horas", dijo el responsable de Soluparking S.A. en nuestra ciudad, Pablo Koerner, al ser consultado al respecto. El planteo de esta situación no se llevó a cabo de manera oficial por parte de la empresa que explota el nuevo sistema de estacionamiento, pero sí han habido conversaciones respecto al tema.



La vuelta al horario tradicional "no depende de nosotros sino que depende del Municipio", señaló Pablo Koerner. En tanto que desde la Comuna "no vamos a modificar el horario, por ahora", confirmó el titular de Desarrollo Económico, Julio Valetutto.



La reducción horaria había sido consensuada en aquel momento entre empresa y Comuna. "A nosotros nos plantearon la idea y aceptamos porque fue por pedido de los comerciantes y nosotros aportamos nuestro granito de arena para que quedaran conformes", expuso el gerente de Soluparking.



En cuanto a los números, explicó que "estamos con pérdidas. Tenemos el canon de entre 800 y 900 mil pesos todos los meses (que deben abonar a Bomberos y que insume el 26% de la recaudación), los sueldos de 25 empleados con sus respectivas cargas sociales que nos lleva $1.500.000 y el 21% de IVA que absorbe la empresa en su totalidad".



En este sentido, destacó que "no es como muchos opinan, que nos llevamos toda la plata nosotros. Al contrario, todos los meses estamos poniendo un poquito de otras actividades". De todas formas, analizó que "como todo negocio, se calcula que siempre en los primeros años tenés que seguir invirtiendo".

La nota completa en diario El Popular