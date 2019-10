Segundo huevo de cóndor andino en La Máxima

136692

Información General

Habrá que esperar hasta diciembre para saber si resulta fértil. Mientras que el primero se encuentra aún en proceso de incubación.

Desde el Bioparque Municipal "La Máxima" se anunció con mucha emoción y gran expectativa que recientemente se produjo la segunda postura de la pareja de cóndores.



Asimismo se comunicó que ahora resta esperar hasta el mes de diciembre para saber si este segundo huevo resulta fértil, como ocurrió afortunadamente días atrás con la primera postura.



"Estamos felices ya que hemos logrado que se realice la segunda puesta del año, hace más de cuatro años no teníamos un huevo fértil y este año tenemos uno incubando en el Ecoparque de Buenos Aires y otro en Olavarría", expresó el director del Bioparque Flavio Maldonado.



"Definitivamente se han consolidado los lazos de la pareja reproductiva "Rawson y Curá", aseveró.



"Volvimos a tener reproducción y volvimos a tener un huevo fértil, trabajamos cuatro años para tener este resultado, el equipo veterinario a cargo de Horacio Grand, los cuidadores Pablo Cajal, Víctor Díaz y el responsable de Bienestar Animal Matías Graciarena, son los encargados de llevar adelante el manejo sanitario y de bienestar de los animales", reconoció.



"Los procesos biológicos necesitan de tiempo para consolidarse, tenemos mucho que aprender de los tiempos que dicta la naturaleza, tenemos que respetarlos y acompañarlos", agregó Maldonado.



Sobre los proyectos en marcha, el director del Bioparque aclaró que "no se trata únicamente de reproducir la pareja existente, también desde abril estábamos pensando en ampliar el programa de conservación con la construcción de un nuevo ambiente para los cóndores. Este gran proyecto que queríamos terminar en el 2019 por los 40 años del Bioparque tendrá que esperar ya que priorizamos el bienestar animal".



Al mismo tiempo solicitó que "recomendamos cuando nos visitan hacerlo en silencio y mucho respeto hacia los animales".



El trabajo de planificación involucro a la Fundación Bioandina, al Bioparque "La Máxima" y contó con la colaboración de los Ex Directores de La Máxima, Horacio Grand y Carlos Romero.



"Trabajar en conjunto con personas de gran trayectoria nos permite valorizar y continuar las políticas públicas de largo plazo, consolidando las instituciones que velan por la conservación de la naturaleza", añadió.



Sobre la vinculación con la Escuela de Artes Visuales, Flavio Maldonado, adelantó que "sabemos que no alcanza con la reproducción de animales y que no alcanza con la construcción de nuevos ambientes, estamos planificando y conversando con la Escuela de Artes Visuales, para llevar adelante una alianza que nos permita generar material educativo para llegar a las escuelas de Olavarría y la región, la educación complementa todos los otros esfuerzos que hacemos a diario".