Una olavarriense que triunfa en el exterior se quedó con el premio a la Mejor Modelo

136709

Martín Fierro de la Moda 2019

Mica Argañaraz (de Saint Laurent) vive entre Nueva York y París. Vino especialmente a Argentina para recibir su premio. "Estoy orgullosa de representar a mi país allá afuera".



En miércoles por la noche, la moda tuvo su momento de premiación en una noche que compartió protagonismo con la televisión. Por primera vez los célebres galardones que otorga APTRA tuvieron su capítulo fashion.



La ceremonia de entrega de los Martín Fierro de la Moda tuvo lugar en el Tattersall del Hipódromo de Palermo. Valeria Mazza y Horacio Cabak fueron los conductores, y quienes develaron el resultado de las diferentes categorías con un galardón que acaba de nacer.

Hubo dos jurados, el de la moda y el de la televisión aplicada a la moda. De un lado periodistas, editores y alguna influencer aportaron su veredicto sobre 28 categorías que incluían: mejor desfile, mejor diseñador de accesorios, mejor campaña, mejor productor de moda, mejor diseñador de ready to wear, mejor maquillador y mejor peinador, entre otras. Del otro lado los periodistas de APTRA, especializados en la televisión, aportaron sus votos a ternas sobre Mejor Panelista femenina, Mejor Estilo Conductor de televisión, Mejor Estilo Periodista Deportivo femenino y masculino y Mejor Programa de Moda entre algunas más. Modelos, diseñadores, fotógrafos, estilistas, influencers y más se mezclaron con conductores, conductoras, panelistas, periodistas deportivos y estilistas de vestuario de ficción. Los looks de ambos lados eran precisos y dejaban en claro a cuál pertenecían.

Mica Argañaraz, la top model argentina más importante de hoy que vive entre Nueva York y París, subió a recibir el premio a la Mejor Modelo. Lució el look más acertado de la noche: con un minivestido de paillettes negro con el bustier con estrellas signé Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Acompañado con medias de nylon con rectángulos. Completó su look con zapatos acharolados en punta y clutch también de YSL. Además de agradecer el premio dijo que se siente orgullosa de representar a la Argentina.

Mica mide 1,79 metros, nació en San Jorge partido de Laprida donde vivió hasta sus 17 años y cursó sus estudios en Colegio Cáneva en Olavarría. Desde hace años es la modelo más buscada por las grandes marcas.



Todos los ganadores y las ganadoras de los Martín Fierro de la Moda: