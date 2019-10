"Si Brasil no lo extradita, tendremos que llevar adelante el juicio ahí"

136716

Información General Conferencia de prensa de Thelma Fardin por el caso Darthés

La abogada de la actriz que denunció a Darthés por haberla atacado sexualmente a sus 16 años en una gira, explicó los pasos a seguir tras la acusación formal de la justicia de Nicaragua al actor por "violación agravada".

Este miércoles, la justicia de Nicaragua acusó por violación agravada y emitió una orden de captura contra el actor Juan Darthés tras la denuncia de la actriz Thelma Fardin por un hecho que habría ocurrido en ese país en 2009 cuando ella tenía 16 años, él 45 y se encontraban de gira con todo el elenco de la novela Patito Feo.

La artista de 26 años hizo pública la acusación en diciembre de 2018 a través de un video y una conferencia de prensa en la sala del Multiteatro, junto al colectivo Actrices Argentinas, que la respaldó. Esta mañana, en el teatro Picadero, el colectivo de actrices que acompañó a Fardin en su denuncia, realizó una conferencia de prensa de nuevo junto a sus compañeras tras recibir la noticia.

"Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hacen bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles", dijo Thelma Fardin a Infobae, después de recibir la noticia. "Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique".

"Juntas logramos hacer de una experiencia personal traumática, un hecho político que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria", leyó al actriz esta mañana en un comunicado en el que reivindicó también las denuncias de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos contra Darthés.