La Apdfa está de festejo por sus 10 años de vida

Información General

El sindicato que representa a personal de Ferrosur nació para recuperar derechos laborales y creció con el correr del tiempo. "Más allá de las diferencias lógicas con la empresa, estamos conformes", afirmó Sergio Aranzábal, secretario general de la Comisión Ejecutiva Seccional de Ferrosur.

La Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Puertos y Puertos Argentinos -Apdfa- está de festejo: el pasado 12 de octubre celebró su aniversario y sus 10 años de existencia, década que está marcada por el cumplimiento de objetivos y un constante desarrollo.



Con el propósito de recuperar derechos laborales surgió la Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Puertos y Puertos Argentinos, hoy con su sede en Moya 2269. Desde el comienzo los objetivos fueron claros, pero luego se fueron sumando otros como defender las condiciones laborales del empleado, aspecto considerado fundamental por la actual gestión.



Si bien el primer acta de elección de delegados gremiales se desarrolló el 9 de octubre del 2009, el inicio formal de Apdfa fue el 12 de octubre del mencionado año. El sindicato comenzó con 30 personas y en la actualidad son más de 150, y representa a supervisores, profesionales y jefes de departamentos, ocupando lugares estratégicos de la empresa.



El pasado sábado cumplió una década de existencia marcada por logros y crecimiento. La recuperación de derechos laborales, consolidación como fuerza sindical, mejoramiento de condiciones laborales, fortalecimiento de capacitaciones y concreción de una estructura de básicos y categorías para poner fin a un sistema indiscriminado de aumentos salariales fueron objetivos cumplidos por la asociación, la cual se encuentra también en un gran presente.



Sergio Aranzábal, secretario general de la Comisión Ejecutiva Seccional de Ferrosur, habló del momento de la asociación en representación de dicha comisión. "Estábamos en un contexto en el cual por no estar afiliados no teníamos nada y así surge Apdfa, con gremios alcanzando beneficios", señaló. "Vimos la necesidad de afiliarnos para recuperar derechos laborales", agregó.



Con el tiempo, el sindicato "se fue consolidando, descubriendo las posibilidades que teníamos como dirigentes". "Conseguimos derechos y condiciones laborales como subas del ingreso del personal, reducción en las horas de trabajo, mejoramiento en capacitaciones laborales y sindicales, y una mejor labor en la carrera ferroviaria, es decir, en el crecimiento de los compañeros dentro de la empresa", explicó Sergio Aranzábal.



En cuanto a la actualidad, el dirigente sindical declaró que "el contexto económico, social y político del país influye y así lo entendemos porque si la empresa no crece, no hay sindicato; la situación nos pega a todos".



Sin embargo, declaró que "la empresa no tomó medidas relacionadas a la pérdida de trabajo, sostiene los salarios y negocia las paritarias, es decir, nos sostenemos más allá de todo lo que ocurre en el mercado laboral".



Luego, el dirigente de Apdfa destacó la buena dinámica entre sindicato - Ferrosur. "Durante los últimos cinco años los cambios fueron importantes en todo sentido; en la formación, incorporación de tecnología e inversión en máquinas y equipos", sostuvo.



Incluso, según el secretario general, Ferrosur le dio al ferrocarril "un significado vinculado al negocio y transporte que produjo crecimiento; y más allá de las diferencias lógicas con la empresa, estamos conformes, aunque sabemos que todo lo que se logró con el sindicato fue producto de la lucha".



"Desde la carrera ferroviaria, es decir, desde el desarrollo de las personas fue todo más complejo porque el sistema de crecimiento por vacantes que había antes no está más y tomaron profesionales de afuera", afirmó Sergio Aranzábal. "Ésto representa un trabajo que tenemos que hacer desde el sindicato para equilibrar las posibilidades del ferroviario de carrera con el profesional que ingresa", agregó.



A su vez, el dirigente gremial destacó la importancia del sindicato para todos los trabajadores. "Para entender el sindicato hay que entender cómo funciona la sociedad, la cual está conformada por grupos de poder que viven en tensión por la disputa de intereses, cuando no sos parte de esa discusión, obviamente no participas de los resultados", explicó. "Entonces, como trabajador es importante organizarse y tener presencia entre dichos grupos", afirmó.



En el cierre, Sergio Aranzábal se refirió a una cuenta pendiente y a un aspecto a mejorar de cara a lo que viene. "Quedó en suspenso pero fue aprobado por la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría la carrera universitaria de Recursos Humanos con Orientación Ferroviaria, una especialidad que no existe en el país", informó.



"La empresa pone foco en la seguridad personal y nosotros como sindicato vemos que falta en seguridad operativa, que se refiere a la auditoria interna de los trenes y al diagnóstico de cómo se está trabajando; ésta área estratégica de la empresa no está funcionando como queremos", concluyó.



Comisión Ejecutiva Seccional Ferrosur



Secretario General: Sergio Aranzabal. Secretario Administrativo: Lucas Laplace. Secretario de Haciendas: Eduardo Chesco. Secretario de Actas: Natalia Aguilar. Secretario de la Tercera Edad: Oscar Ullua. Vocal Titular 1º: Cesar Paz. Vocal Titular 2º: Esneldo Durán.



Vocal Titular 3º: Ceferino Ferraro. Vocal Titular 4º: Christian López. Vocal Titular 5º: Hugo Albano. Vocal Suplente 1º: Delmo Fredes. Vocal Suplente 2º: Rubén Latorre. Vocal Suplente 3º: Sergio Sartori. Vocal Suplente 4º: Alexis Lisiecki. Vocal Suplente 5º: Julio Lizardia.