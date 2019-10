136806

Política

Eseverri: "Vamos a devolverle a Olavarría vanguardia y progreso"

Junto a candidatos y militantes, Eseverri estuvo en los barrios Pueblo Nuevo y CECO. "En 2015 me tildaron de panqueque por tomar una decisión política advirtiendo el país que tendríamos si Macri era presidente y lamentablemente no me equivoqué", sostuvo Eseverri