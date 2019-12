Voces locales encontradas sobre la vuelta de la doble indemnización

139120

17.12 | Información General La medida fue puesta en vigencia el viernes 13 y se mantendrá por 180 días

Frente a la medida, desde el PIO manifiestan su rechazo y reclaman "previsibilidad" y "competitividad". En tanto, es valorada por su carácter "transitorio" por gremialistas.

Pese a que fue decretada por 180 días y no afectará a la generación de nuevos empleos, la decisión del gobierno nacional de aplicar la doble indemnización expone divergencias entre empleadores y referentes del ámbito laboral. Mientras que los primeros demandan "previsibilidad" y "competitividad", según anticipó Alberto Nievas, titular de la asociación de empresas nucleadas en el Parque Industria Olavarría (PIO), los otros aluden a su "carácter transitorio" en salvaguarda del empleo formal, de acuerdo con declaraciones de José Stuppia, titular de los trabajadores municipales, y el concejal Juan Sánchez, del interbloque de Todos.



"Importante"

Juan Sánchez, concejal y referente de "La casa del trabajador", analizó que se trata "obviamente de una medida transitoria". En ese sentido, justificó que "en un contexto de crisis y de recesión como el que se vive, y de freno al trabajo local y a la industria nacional, si a ese cóctel le agregamos el aumento de la tasa de desocupación es explosivo. Esta medida tiende a no agravar una situación que viene en franco deterioro".

En principio,remarcó quePorque en realidad las empresas necesitan previsibilidad, que no nos cambien las reglas de juego".Al respecto, el empresario resaltó que "en nuestro caso, tenemos gente con más de 40 años de antigüedad, y de 30 años, 12 u 8, y eso es porque la gente es buena y uno no se va a deshacer de esos empleados". Sin embargo, a la vez enfocó la situación y señaló que "venimos muy mal, y es algo general". En ese contexto, podría suceder que "el empresario dice 'saco uno hoy, saco otro mañana, pero de los 10 empleados que tenía me voy quedando con 8'", planteó Nievas en forma hipotética para apuntar que en la actualidad "no hay líneas de crédito o facilidades de los gobiernos para decir 'aguantá a los empleados, que yo te ayudo, te voy a facilitar una línea de crédito para poder zafar del mal momento' ".Frente a la, el empresario indicó que "nadie habla de la competitividad porque necesito un empleado, pero tengo que sacar a una persona porque no es competitiva". Así, aludió a una tendencia detectada en la actualidad: "En el caso nuestro tenemos empleados de muchos años, peroporque no vienen a trabajar, porque trabajan 15 o 20 días o un mes o dos y después empiezan a faltar una vez que pasaron los 3 meses de prueba. Ahora cómo puede ser que uno mantenga a un empleado de 40 años y a los que tienen 2 o 3 meses los tenga que sacar".Según su visión, para lograr una reactivación económica "Hemos tenido que hacer cursos de soldadura porque hoy no hay soldadores. Si mañana viene un buen soldador, lo tomamos porque tenemos necesidad, por lo menos las pymes", sostuvo Alberto Nievas.



"Transitoria"

José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, valoró a la medida como una iniciativa para resguardar los puestos laborales y aludió a su carácter provisional. "En estos momentos, el Presidente (Alberto Fernández) lo ha hecho como para contener todo el tema del trabajo en planta, que no sigan despidiendo. Me parece que es una medida transitoria, por estos próximos 6 meses".

Por esa razón, remarcó que no se trata de "una medida aislada porque tal vez su eficacia sería menor". Así, "en un contexto en que se trata de hacer un pacto social para frenar la inflación, frenar los despidos y los problemas que tienen las pymes, donde la provincia de Buenos Aires ya ha anunciado una ventanilla única genérica de solución para problemas y a la vez se está proponiendo la reactivación del mercado interno,".

Con ese argumento, señaló que luego de ese período podría haber incipientes señales de reactivación. "Se cree que para dentro de 6 meses ya un poco vamos a arrancar. Es para cuidar el empleo, simplemente eso y para resguardar al más débil, que es el trabajador", definió el sindicalista.