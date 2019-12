Se disfrazó de víctima de femicidio: deberá rehacer su tesis y cursar una materia de género

En un nuevo comunicado, las autoridades de la Universidad Siglo 21 difundieron que aplicaron las sanciones que prevé el reglamento institucional. La rectora informó que se decretará una sanción denominada "apercibimiento", que supone las faltas graves. "Esta sanción implica la nota de cero en su trabajo final y la obligatoriedad de recursar esta materia, y adicionalmente una materia de Género y Diversidad", reza el escrito.



"Venimos trabajando como institución educativa en el fortalecimiento y la garantía de los Derechos de las Mujeres y la buena convivencia entre los ciudadanos, pero evidentemente no es suficiente. Como institución no nos da igual y no nos quedaremos de brazos cruzados", agregó la máxima autoridad del establecimiento educativo.