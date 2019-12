Frenaron amplias facultades del Gobierno para reorganizar el Estado Nacional

139176

18.12 | Política El Interbloque Federal logró retirar el artículo 85 de la Ley de Emergencia y reclamó cambios

El diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca, destacó la gestión parlamentaria que llevó adelante su bloque para retirar el artículo 85 de la Ley de Emergencia enviada por el Ejecutivo.



"Compartimos la idea de que la situación social es gravísima y se debe declarar la emergencia en muchas áreas. Por eso desde nuestro espacio vamos a realizar todos los aportes que sean necesarios en lo que respecta al régimen de jubilaciones", señaló Eduardo "Bali" Bucca, diputado por la Séptima Sección Electoral, ex intendente de Bolívar.



"Las retenciones no deben ser para todos iguales"

El titular del Interbloque también manifestó que "vamos a participar con la debida responsabilidad en el esquema de retenciones, con el objetivo de no afectar la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Hay algunos aspectos de la ley que intentaremos modificar. Especialmente en defensa de los pequeños y medianos productores. Las retenciones no deben ser para todos iguales".



"Tampoco estamos de acuerdo con no garantizar cierta previsibilidad respecto a las jubilaciones. Saludamos el bono para aquellos más necesitados pero debemos garantizar que la potestad que pide el ejecutivo para actualizar los coeficientes no afecte su poder adquisitivo." Afirmó Bucca y continuó "Compartimos que los cambios modifican los ejes de las políticas que nos llevaron a la crisis, pero también que el poder legislativo no debe delegar algunas funciones sin límites, ni controles".



Para finalizar Bucca dijo "este apoyo no significa apoyar cada una de las medidas. Tenemos una responsabilidad como opositores. Y buscaremos en el debate legislativo aportar las propuestas necesarias para garantizar, especialmente, que no haya abusos en lo que respecta a los ingresos de los jubilados y que no afecte la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios".