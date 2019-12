"Libertas es un homenaje a la memoria de mi madre"

139189

Dr. Amílcar Dirazar - Libertas 25 años

El Dr. Amílcar Dirazar es el representante legal del Colegio Privado Libertas. Es quien, junto con Liliana Mandarano de Luchini (fallecida) dieron los primeros pasos para convertir a este establecimiento educacional de nuestra ciudad en una de las escuelas modelo.

La que permanentemente está creciendo, intentando superarse en todo aspecto, y por supuesto que valía charlar para conocer cómo fueron aquel inicio (café de por medio) y cómo se fueron dando los pasos siguientes para crecer de tal manera que hoy, a 25 años de su creación, Libertas es un orgullo para quienes conducen, para quienes educan y para quienes van a aprender.



¿Cuando comenzó este sueño de crear un colegio, cuál era la idea que tenían con Liliana (Mandarano de Luchini)?



La idea era crear una nueva propuesta educativa para la ciudad de Olavarría, siendo plenamente conscientes desde el inicio que no distinguíamos entre la escuela pública y la privada, no hacíamos ningún tipo de preferencias. Simplemente buscábamos lo que nosotros creíamos que era necesario montar en materia educativa. Nos habíamos formado junto con Liliana en el Colegio Estrada, con la guía de esa gran líder que fue y sigue siendo Ney Vázquez de Ippólito, y así surgió la idea. Felizmente, en marzo de 1994, no más de diez familias confiaron en nosotros y comenzamos el primer año de la secundaria, que hoy es una linda realidad con todos los niveles desde maternal hasta el egreso del nivel medio, y con 600 alumnos porque la capacidad edilicia no permite más.



¿Por qué comienza Libertas con el nivel secundartio?



Se inicia con secundario porque precisamente nosotros éramos profesores de nivel secundario en Estrada. Fue, en realidad, secundario y terciario porque a la par, al poco tiempo, comenzamos con carreras en convenio con la Universidad de Belgrano, en ganadería, y otras carreras ligadas a la administración. Pero nuestra impronta inicial siempre fue la parte de gestión y organización, y esa fue nuestra modalidad principal desde el inicio. Ese terciario luego se convirtió en un nivel oficial del Ministerio de Educación con carreras en analistas en administración de empresas que con un convenio que hicimos con la Facultad de Ciencias Económicas de Tandil permitía que nuestros alumnos ingresen directamente en tercer o cuarto año de la licenciatura de Ciencias Económicas en Tandil. De hecho, hay varios egresados. Después eso no se pudo continuar porque el colegio se hizo muy grande, sumamos todos los niveles y se hizo difícil mantener ese nivel terciario. Pero no se descarta para un futuro asociarnos a alguna propuesta seria que tenga Olavarría en ese sentido.

¿Imaginaban llegar a este presente, con tres niveles?, ¿se dio en los tiempos que pensaban inclusive?



Todo se precipitó en 1998 cuando surge la oportunidad, a carpeta cerrada como decimos nosotros, de tomar la matrícula de un colegio que cerró, que tenía maternal, inicial y primaria. Ahí decidimos con Liliana -quien era una gran emprendedora, por lo que no lo pensó mucho- dar otro gran paso. Yo tengo el sí fácil y entonces seguimos para adelante. Nos costó un par de años acomodar algo que no estaba bien y ahí ya completamos todo el ciclo.



¿Qué significa Libertas en tu vida?



Libertas es, para mi, en primer lugar un homenaje a la memoria de mi madre que fue la que me transmitió la vocación docente. No se puede estar en educación, por más que sea de gestión privada, sino se tiene vocación. Yo estoy seguro que la heredé de mi madre. Para mi significa hacer lo que me gusta. Siempre fui muy atento, inquieto y curioso a lo que sucedía en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la educación, y qué mejor que transformarlo en un colegio.

¿Es un sueño cumplido quizá?



Yo creo que sí. Como tantos otros que uno se plantea en la vida. Fundamentalmente es el sueño de tratar de cumplir con la principal misión que tiene el ser humano que es dejar una huella. Y dejar una huella es, en breves palabras, proponerse un propósito, lograrlo y que el día de mañana lo que uno hizo permita orientar, ayudar y consolidar el camino de otras personas que a su vez dejan nuevas huellas y así se van formando caminos que al consolidarse nos dan identidad como país, y especialmente nos hace personas de bien y solidarias.



¿Es más difícil llegar a tener un colegio como Libertas o mantener ese nivel y esa exigencia permanente?



Sin ninguna duda es más difícil mantenerse, sobre todo en un país tan inestable y en una educación privada donde los precios no los determina el directivo sino que los fija el Estado. Pero eso es un desafío más y hace que se tenga que multiplicar el ingenio, que haya que pensar más, que haya que formar sólidos equipos de trabajo, y nosotros estamos orgullosos de lo que hemos crecido a pesar de lo difícil que es esto. Y cómo ha crecido en general la educación de gestión privada, así que por algo será.

"Es fundamental formar una persona amplia, que sea mentalmente abierta, creativa, innovadora, con valores"

El establecimiento educacional olavarriense hace su enorme aporte al perfeccionamiento de la educación, un objetivo que ha perseguido permanentemente desde su creación -en marzo de 1994-, naciendo como escuela secundaria pero luego fue creciendo para tener actualmente tres niveles (inicial, primario y secundario), con distintos aspectos que hacen crecer al colegio y especialmente a sus alumnos. De tal manera, el doctor Amílcar Dirazar analizó esos temas que hacen que Libertas marque cierta diferencia en el aspecto educacional.



Emprendurismo. "Aquí tenemos una fuerte impronta y queremos implementarlo desde el nivel inicial hasta el secundario, aunque la actividd fuerte se da en los alumnos del segundo ciclo del secundario. Emprender va más allá de realizar o saber hacer un plan de negocios o proyectar una actividad u organizar una pyme, sino que es fundamentalmente una apertura mental. Emprender es un modo de vivir, pensando en cambiar, en creatividad, en trabajar en equipo. Le agregamos la plataforma virtual de Santillana, que no solamente son los libros que van a tener los alumnos sino la posibilidad de usar la tecnología, la inteligencia artificial para trabajar. Adquirimos un programa especial, Set XXl, que tiene una fuerte carga sobre emprendurismo y lo desarrollaremos con el departamento de sociales y abarca niveles primario y secundario".



Bilingüismo. "Lo hemos comenzado con singular éxito, con jornada extendida el año pasado en el secundario. Este año continúa. Este también es un proyecto avalado por Cambridge, que arranca en el nivel inicial".



Pasantías. "Son distintivas en Libertas. Están presentes desde el primer día y son nada menos que acercar el mundo de la educación al mundo del trabajo, sin lo cual no se puede sacar un alumno exitoso el día de mañana para cumplir cualquier rol que decida emprender en la vida".



Capacitación. "Es fundamental que el personal esté capacitado. Por eso las hacemos periódicamente, tanto en la ciudad como cuando visitamos distintas localidades como también en Capital Federal donde se organizan eventos de esta naturaleza. Las salidas que llamamos de impacto comunitario que hacen a la formación en lo que hoy es el aprender, que no tiene nada que ver con lo que se hacía hace apenas diez años, que no pasa por la clase magistral con el maestro en el frente y los alumnos de frente, con el 70 por ciento dormido escuchándolo, sino que ahora todo pasa por el protagonismo del alumno, para motivarlo y que así se haga una clase entretenida e interdisciplinaria, con el apoyo de la tecnología. Más allá del conocimiento que es importante, pero es fundamental formar una persona amplia, mentalmente abierta, creativa, innovadora, con valores. Eso es lo que trabajamos humildemente, día a día, en Libertas".