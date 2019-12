La Justicia no permitió que asuma Liliana Schwindt

139203

Así lo publicó Liliana Schwindt en su cuenta de Facebook. Es una medida de carácter suspensivo a la sentencia del Juez que la favoreció, la medida fue presentada por Marcelo "Oso" Díaz del GEN.



Liliana Schwindt informó en su cuenta de Facebook que la Justicia no permitió que asuma en la Cámara Nacional de Diputados. La olavarriense explicó que "llegó una notificación de la Justicia por una medida de carácter suspensivo a la sentencia que un Juez dio en mi favor. Medida presentada por Marcelo"Oso" Díaz, del GEN que exige mi lugar usando la 'paridad' a su favor y pasando por alto la Ley de Cupo".

Liliana Schwindt deberá esperar que falle la Cámara Nacional Electoral para poder asumir. Lo mismo sucedió con Adriana Cáceres del PRO.



"A mi me corresponde por ley asumir en esa banca, en reemplazo del ex diputado y actual canciller, Felipe Solá. Me corresponde porque yo ocupe el lugar consecutivo en la lista de candidatos a diputados nacionales de 2017 del espacio 1País, que fue conformada bajo la Ley de Cupo (que establecía un mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas)", escribió la olavarriense.



Por último contó que siente "bronca e impotencia. Me duele porque usan la Ley de Paridad en contra de las mujeres, pero el machismo sigue queriendo limitarnos".